Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
TeknolojiElon Musk şekerleme işine girdi, ilk görseli paylaştı
İNTERNET

Elon Musk şekerleme işine girdi, ilk görseli paylaştı​

Elon Musk şekerleme işine girdi, ilk görseli paylaştı

Tesla, SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk şekerleme işine girdi. Musk, kişisel fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da şekerlemenin görselini paylaştı.

Yeni Şafak
Elon Musk
Elon Musk

Tesla, SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk şekerleme işine girdi. Daha önce şekerleme işine gireceğini sosyal medyadan duyuran Musk, ilk şekerleme görselini yine aynı platformadan paylaştı.

lol

Elon Musk (@elonmusk)'in paylaştığı bir gönderi ()

Musk'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken görselin altına da yüzlerce yorum yağdı.

Musk daha öncesinde de Boring Company şirketine fon sağlamak için alev silahı ve şapka satarak büyük bir gelir elde etmişti.

Tesla, geçtiğimiz günlerde finansal olarak en kötü dönemini yaşadığını açıklamıştı, SpaceX içinde durumlar pek iç açıcı değil. Ancak finansal işlerde farklı fikirleriyle öne çıkan Elon Musk, yine ilginç bir yöntem deneyeceğe benziyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.