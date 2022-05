Elon Musk'ın sahte hesap operasyonu Twitter'ı daha ucuza alma çabası mı?

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ederek sosyal medya medya platformunun tamamına talip olmuştu. Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Anlaşma, Twitter tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.

Twitter’ı satın alma konusunda varılan anlaşmayı yaptığı basın açıklaması ile duyuran Musk, ”İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır” dedi.

Musk, “Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” açıklamasında bulundu.

Twitter CEO’su Parag Agrawal ise, “Twitter’ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık” dedi.

Twitter’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor yaptığı açıklamada, “Twitter Yönetim Kurulu, Elon’un teklifini değer, kesinlik ve finansmana odaklanarak titiz bir değerlendirme süreci yürüttü. Önerilen işlem önemli bir nakit primi sağlayacak ve bunun Twitter hissedarları için ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK'TAN BEKLENMEYEN HAMLE

Satın alma anlaşmasının sağlanmasının ardından Elon Musk'tan beklenmeyen bir hamle geldi. Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Karar, Twitter'ın sahte hesaplarla ilgili açıklamasından sonra geldi.

Elon Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesapların kullanıcıların yüzde beşinden daha azını temsil ettiği açıklamasının ardından "Bunun net olarak doğrulanmış halini görene kadar" anlaşmayı askıya aldığını belirtti. Elon Musk, günler öncesinden "Sahte hesapları kapatacağım" şeklinde tweet paylaşmıştı.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Elon Musk'ın açıklamasının ardından Twitter hisseleri yüzde 19 düşüş gösterdi.

Musk daha sonra kendi ekibiyle Twitter’daki bot hesapların oranını tespit edeceğini paylaşarak herkesi bu sürece davet etti. Elon Musk’ın davetinin ardından geçtiğimiz gün bu konuda büyük sonuç elde eden bir rapor paylaşıldı.

MUSK'IN 92 MİLYON TAKİPÇİSİNİN 64 MİLYONUNUN BOT OLDUĞU İDDİASI

SparkToro ve Followerwonk tarafından ortak yapılan bir çalışma, son 90 gün içinde aktif olan 44.058 adet herkese açık Twitter hesabını ele aldı ve bot hesap ile gerçek hesap arasındaki oranı ortaya koydu. Bilgisayar tarafından otomatik ve rastgele seçilen hesapların %19,42’si sahte/bot hesap çıktı.

SparkToro’nun rastgele seçilen 44 bin 58 hesaptan oluşan veri setinin yanı sıra Twitter’ın ve Elon Musk’ın takipçileri de incelendi. Çalışma sonucunda Twitter’ın her 100 takipçisinin 16’sı sahte olurken, Elon Musk’ın hesabını takip eden 26,8 milyon hesabın %23,42’sinin sahte olabileceği ortaya kondu. Bu sayılar sadece son 90 günde aktif olan hesaplardan oluşurken, bu sınır kaldırılınca Elon Musk’ın takipçilerinin %70,23’ünün sahte olabileceğini ortaya kondu.

TWITTER SAHTE HESAP ORANINI %5 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Twitter, 2021’in son çeyreğine ilişkin paylaştığı raporunda Twitter’daki toplam bot/sahte hesapların sayısının, toplam Twitter kullanıcılarının %5’ini oluşturduğunu açıklamıştı.

MUSK PAZARLIK STRATEJİSİ Mİ UYGULUYOR?

Öte yandan birçok analist, Musk'ın bu tarz bir sebepten askıya alma kararının bir pazarlık stratejisi olabileceğini ifade etti. Cuma günü yapılan bu açıklamanın ardından Twitter hisseleri yüzde 10 civarı düşüşle 40,72 dolardan kapamıştı.

"DAHA İYİ BİR FİYAT ALMAK İÇİN PAZARLIK YAPABİLİR"

Ünlü finans şirketi Bernstein’de bir analist olan Ton Sacconaghi de yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Bu, muhtemelen Elon Musk’ın kullandığı bir taktik. Piyasa çok düştü. Bu hareketi muhtemelen bir pazarlık stratejisi olarak kullanıyor.” Ayrıca diğer analistler, Musk’ın hisse başına 54,20 dolarlık teklifi konusunda artık isteksiz olabileceğini, bu yüzden de daha iyi bir fiyat için Twitter ile pazarlık yapabileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak anlaşmanın iptali durumunda iptal eden tarafın diğer tarafa 1 milyar dolar ücret ödemesi gerekecek. Ayrıca CNBC, Musk eğer fazla ödeme yaptığını düşündüğü gerekçesiyle anlaşmadan ayrılırsa Twitter’ın ünlü iş insanına milyarlarca dolarlık tazminat davası açabileceğini aktarıyor.

Geçtiğimiz hafta şok bir şekilde Twitter satın almaanlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, bot ve sahte hesapların oranının tam olarak hesaplanması için yönetim kuruluna talepte bulunduğunu belirtmişti. Elon Musk daha sonra yaptığı paylaşımda ise rastgele olarak seçilen 100 Twitter hesabı üzerinden bot hesap oranının bulunabileceğini ve Twitter'ın da bu tür bir hesaplama yaptığını dile getirdi. İpler de burada koptu. Musk bir ihtimal bot hesapların yüzde 90 seviyesine kadar ulaştığını iddia etti. Twitter hukuk ekibi açıklama sonrasında Elon Musk'a ulaşarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiğini bildirdi. Zira bu hesaplama bilgileri şirket içi gizli bilgiler ve gerektiği takdirde satın alım sözleşmeleri veya menkul kıymetler komisyonuna sunulan mali dönem raporlarında yer veriliyor. Bunun tüm kullanıcılara açılması ve üstelik hepsinin bu hesabı yapmaya girişmesi sıkıntı oluşturabilir.

