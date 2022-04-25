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Teknoloji Twitterda Elon Musk dönemi Trollerle gündem dönemi bitiyor
SOSYAL MEDYA

Twitter'da Elon Musk dönemi: Trollerle gündem dönemi bitiyor

ABD'li girişimci Elon Musk'ın, 44 milyar dolarlık anlaşmaya imza atarak sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldığı açıklandı. Musk, anlaşmanın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamalarda; Twitter'da herkesin istediğini yazabileceğini ve herkesin artık kişi olarak tanımlı olacağını yani takma isimliler/trollerin platformda yer alamayacağını belirtti. Yeni Şafak'a konuşan Sosyal Medya Uzmanı Emir Çağdaş Pekçetin duruma ilişkin, "Musk’ın doğru haber akışına karşı ciddi tutumu ve cumhurbaşkanımızla olan pozitif ilişkisi, ülkemizde daha temiz bir sosyal medya haber akışı sağlanmasını sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitterda Elon Musk dönemi: Trollerle gündem dönemi bitiyor
Elon Musk

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li girişimci Elon Musk imzaladığı 44 milyar dolarlık anlaşmayla sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı. Elon Musk, bu gelişmenin ardından bundan sonra Twitter'da yaşanacak bazı değişiklikleri duyurdu.

ARTIK TROL YOK

O değişiklikler şöyle:

  • •Herkes istediğini yazabilecek.
  • •Botlar son bulacak.
  • •Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani takma isimliler veya troller platformda yer alamayacak.

"ÜLKEMİZDE DAHA TEMİZ BİR SOSYAL MEDYA HABER AKIŞI SAĞLANACAK"

Yaşanan bu sıcak gelişmelerle ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Sosyal Medya Uzmanı Emir Çağdaş Pekçetin, Musk’ın doğru haber akışına karşı ciddi tutumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan pozitif ilişkisinin, ülkemizde daha temiz bir sosyal medya haber akışını sağlayacağını belirtti.

Emir Çağdaş Pekçetin
Emir Çağdaş Pekçetin

"TÜRKİYE OFİSİ ÇOK DAHA AKTİF OLACAK"

Musk döneminde Twitter Türkiye ofisinin çok daha aktif hale geleceğini düşündüğünü vurgulayan Pekçetin'in açıklamaları şöyle:

"Musk Twitter’ı alması sonrası, hesap doğrulama (mavi tik), trend topic listesinin daha sağlıklı işlemesi ve Twitter üzerinden para kazanma özelliklerinde ciddi güncellemeler ve kolaylıklar yapmayı planlıyor.

  • Twitter aracılığıyla yalan habere ve dezenformasyona en çok maruz kalan ülkelerden biriyiz. Musk’ın doğru haber akışına karşı ciddi tutumu ve cumhurbaşkanımızla olan pozitif ilişkisi ülkemizde daha temiz bir sosyal medya haber akışı sağlanmasını sağlayacaktır.

FETÖ'CÜLERE KÖTÜ HABER

FETÖ'cülere de kötü bir haberim var. İlerleyen süreçte sadece suçlu oldukları ülkelerde erişim engeli olmayacak. Tüm dünyada profillerine erişim engelini yaşayacaklar."

Twitter'da Elon Musk dönemi: Trollerle gündem dönemi bitiyor
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Twitter'da Elon Musk dönemi: Trollerle gündem dönemi bitiyor

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