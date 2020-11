Fleet nedir? Twitter'da Fleetleme (Hikaye) nasıl yapılır?

Instagram ile yaygınlaşan hikaye özelliği insanların 24 saatliğine durumlarını paylaşmasına olanak sağlarken bu özellik giderek yaygınlaşınca Twitter da hikaye özelliğini uygulamaya başladı

Twitter Fleets

Twitter'ın hikaye özelliği Fleets nedir? Fleets Türkçe ne demek?

Twitter; Fleets adını verdiği özelliği şimdiden kullanıma açtı. Hikaye paylaşmaya olanak sağlayan bu uygulamanın Türkçesi Filolar anlamına da geliyor.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020

Twitter'da Fleetleme nasıl yapılır? Twitter'ın hikaye özelliği nasıl kullanılır?

Twitter kullanıcıları Fleets'i istediği şekilde kullanabilecek. Burada metin, video, fotoğraf gibi birçok içeriği paylaşabilecekler.

Fleets ekranın en üstünde gözüküyor.

Twitter uygulamasında yukarıda yuvarlak olarak görülen Ekle seçeneğine tıklayıp kullanıcılar oradan istedikleri şekilde hikayelerini paylaşabilecek.

Canlı yayın özelliği de gelecek

Twitter'ın hikaye özelliği olan Fleets'e yakın zamanda canlı yayın özelliği de gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Twitter kullanıcısı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek.