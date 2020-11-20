Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Fleet nedir? Twitterda Fleetleme (Hikaye) nasıl yapılır?
SOSYAL MEDYA

Fleet nedir? Twitter'da Fleetleme (Hikaye) nasıl yapılır?

Twitter'ın duyurduğu hikaye özelliği Fleet dün gece itibarıyla Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Twitter kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Fleet özelliği nasıl kullanılıyor? Fleetleme nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fleets özelliğini kullanmak son derece kolay.
Fleets özelliğini kullanmak son derece kolay.

Instagram ile yaygınlaşan hikaye özelliği insanların 24 saatliğine durumlarını paylaşmasına olanak sağlarken bu özellik giderek yaygınlaşınca Twitter da hikaye özelliğini uygulamaya başladı

Twitter Fleets

Twitter'ın hikaye özelliği Fleets nedir? Fleets Türkçe ne demek?

Twitter; Fleets adını verdiği özelliği şimdiden kullanıma açtı. Hikaye paylaşmaya olanak sağlayan bu uygulamanın Türkçesi Filolar anlamına da geliyor.

Twitter'da Fleetleme nasıl yapılır? Twitter'ın hikaye özelliği nasıl kullanılır?

Twitter kullanıcıları Fleets'i istediği şekilde kullanabilecek. Burada metin, video, fotoğraf gibi birçok içeriği paylaşabilecekler.

Fleets ekranın en üstünde gözüküyor.
  • Twitter uygulamasında yukarıda yuvarlak olarak görülen Ekle seçeneğine tıklayıp kullanıcılar oradan istedikleri şekilde hikayelerini paylaşabilecek.

Canlı yayın özelliği de gelecek

Twitter'ın hikaye özelliği olan Fleets'e yakın zamanda canlı yayın özelliği de gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Twitter kullanıcısı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek.

Twitter, İnstagram'a özendi
TEKNOLOJİ
Twitter, İnstagram'a özendi
Abone Ol Google News
TEMde çekici tehlikesi

TEM'de çekici tehlikesi

​Zikzaklar çizerek duvara çarptı.
Zonguldak alarm veriyor

Zonguldak alarm veriyor

​Kentte yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu...
Sokağa çıkma kısıtlamaları bugün başlıyor: İşte sokak kısıtlaması önlemlerinde tüm merak edilenler

​20 yaş altı ve 65 yaş üstü için İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar.

​Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.

​700 ton ağırlığındaki ilk tabliye Çanakkale'ye ulaştı.

İşgaller ülkesi

İşgaller ülkesi

Tarih boyunca kaosun merkezi olan ülke Afganistan.

​Çin, 'Beş Göz'ü tehditkar bir dil ile uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuştu.
5 gün<br>yüz yüze eğitim

5 gün
yüz yüze eğitim

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan anaokulu ve kreşler için son dakika açıklaması.
Koronavirüs aşısına gönüllü başvuru

Koronavirüs aşısına gönüllü başvuru

​Sağlık Bakanlığı aşı için gönüllülük kriterlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.