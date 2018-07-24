Fotoğrafçılık 101: Çok daha iyi portre fotoğrafları çekmek için 11 ipucu!

Fotoğrafçılığın birçok farklı türü (doğa, bebek, portre ve benzeri) var. Bu haftadan itibaren her hafta yayınlanacak özel bir yazı dizisiyle ayrı kategorilerde sayılabilecek fotoğraf türleri hakkında ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Üstelik bu ipuçları DSLR fotoğraf makinelerinden akıllı telefonlara kadar hepsi için geçerli. Bu hafta çok daha iyi portre fotoğrafları çekmek isteyenler için 11 ipucuyla karşınızdayız!

Portre fotoğrafçılığı teknikleri, ipuçları ve püf noktaları!

Söz konusu portre fotoğrafçılığı olduğunda dikkat edilmesi gereken birçok farklı unsur ortaya çıkıyor. Çünkü konunun hareketli olması sebebiyle tekrarı olmayan pozlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla her şeyden önce doğru zamanda deklanşöre basmak gerekiyor.

1- Gözlere odaklanın

Portre fotoğrafları çekerken en önemli unsur elbette gözlere netlik almak.Böylece gözler keskin ve net çıktığında esasında ilk madde doğru şekilde atlanmış olunuyor. Otomatik netleme (AF ) yerine bu tür durumlarda elle netleme (MF) seçeneklerini kullanmakta yarar var.

2- Sabit odaklı lensleri kullanın

Portre fotoğrafçılığı profesyonel makinelerle yapanların dikkat etmesi gereken bir püf noktası ise lens seçimi. Lens seçimini sabit odaklı lenslerden yana kullanmak daha doğal ve başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Örneğin 50 mm ya da 85 mm'lik lensler bu iş için ideal olanlar arasında.

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