Galaxy S10 serisi tanıtılıyor

Samsung’un ABD’nin San Fransisco şehrinde yeni amiral gemilerini tanıtacağı etkinlik başladı. Samsung’un son yıllarda sızıntılara engel olamadığı bilinen bir gerçek haline geldi. Bu sene ipin ucu iyice kaçtı ve Galaxy S10 ailesi hakkında neredeyse her şeyi daha şimdiden öğrendik sayılır.

Galaxy S serisi 10. Yıla özel olarak bu sene iki yerine üç farklı modelle karşımıza çıkıyor. Standart Galaxy S10 ve büyük ekranlı Galaxy S10 Plus’a ek olarak daha uygun fiyatlı ancak amiral gemisi özellikleri taşıyan Galaxy S10E’nin gelecek.

Katlanabilir ekranlı ilk Samsung: Galaxy Fold

Tanıtım başlar başlamaz ilk olarak uzun yıllardır gelmesi beklenen katlanabilir ekranlı Galaxy Fold karşımıza çıktı. Evet cihazın resmi adı bu şekilde oldu. Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold, Cosmos Black, Space Silver, Martian Grey ve Astral Blue renkleriyle geliyor.

Galaxy Fold.

Telefon kapalıyken ön ekranın boyutu 4.6 inç ekranın toplam boyutu 7.3 inç büyüklüğünde. Galaxy Fold gücünü 7nm Snapdragon 845'ten alıyor ve 12GB RAM'e sahip.

'Cebe sığabilen telefon, tablet ve kamera'

Cihazın arka kısmında üç kamera, iç tarafta iki kamera ve önde bir kamera yer alıyor. Yani toplamda 6 kamerası var. YouTube, WhatsApp ve Google'ı eş zamanlı olarak kullanmak mümkün.

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5G ve LTE sürümleri bulunan Galaxy Fold'un fiyatı 1980 dolardan başlıyor. Cihaz 6 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak.