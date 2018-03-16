​Galaxy S9'un kamerasına minyatür DSLR yerleştirmiş

Samsung'un bir hayli fazla güvendiği Galaxy S9'un kamerası JerryRigEverything tarafından incelendi. Cihazın içini açan YouTuber, DSLR kameralarda kullanılan çoklu diyafram mekanizmasıyla karşılaştı.

Samsung'un Galaxy S9 sloganı "Camera Reimagined" yani "Kamera Yeniden Tasarlandı" oldu. Bu, şimdiye kadar Galaxy S9+'ın en iyi DxOMark skoruyla kanıtlandı. Ancak benchmark puanları her yeni telefonla değişiyor. Samsung'un gerçek başarısı, Galaxy S9'un değişken diyafram lensinin derinlerinde gizli. Bu bir akıllı telefonda daha önce görülmemiş bir şeydi. Milliyet’in haberine göre JerryRigEverything ise Galaxy S9'u bilim için feda etmeye istekliydi ve bunu Youtube'ta paylaştı.

YouTuber JerryRigEverything gerçek adıyla Zack Nelson, kamerayı kabaca kırmak yerine düzenli bir şekilde açmaya çalıştı. Nelson bunu yapınca DSLR kameralarda kullanılan çoklu diyafram mekanizmasıyla karşılaştı.

Galaxy S9'un kamera lensi f / 1.5 ve f / 2.4 diyaframlar arasında geçiş yapmak için genişleyen ve değişen halka benzeri bir bıçağa sahip. Bu, birkaç önemli farkla birlikte çoklu diyaframlar sunmak için DSLR'lerde kullanılan aynı mekanizma. Kamera diyaframları, bir fanda ayarlanan çoklu kanatları kullanır ve ikiden fazla diyafram ayarına sahiptir. Bu sınırlamaya rağmen, Samsung'un böyle küçük bir alanda benzer bir özelliği nasıl sıkıştırabildiği hala etkileyici. Mobil fotoğrafçılar bu alandaki gelişmelere kesinlikle dikkat edecektir.