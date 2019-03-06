Teknoloji Google yapay zeka ile kalp hastalığı riskini öngörebilecek
BİLİM

Google yapay zeka ile kalp hastalığı riskini öngörebilecek

ABD merkezli teknoloji devi Google, özellikle sağlık alanında olmak üzere Güney Kore’deki yapay zeka (AI) çalışmaları ve araştırmalarını artırmayı hedeflediğini duyurdu. Yapay zekanın retina taramalarıyla kalp hastalıkları riskini yüzde 70 oranında öngörebileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Google yaklaşık 300 bin hastadan alınan veriyle makine öğrenimi algoritmasını birleştirdi ve retina taramalarını göz önüne alarak risk faktörlerini belirleyecek.
Google yaklaşık 300 bin hastadan alınan veriyle makine öğrenimi algoritmasını birleştirdi ve retina taramalarını göz önüne alarak risk faktörlerini belirleyecek.

Güney Kore başkenti Seul’da düzenlenen bir forumda yaptıkları açıklamada Google’ın “AI toplumu, insanları ve ekonomisine fayda sağlamayı” amaçladığını söyledi.

Google AI ürün yöneticisi Dr. Lily Peng “Retina taramalarıyla bir hastanın gelecek beş yıl içinde kardiyovasküler hastalık geçirme riskini yüzde 70 öngörebileceğiz” dedi.

Peng, Google’ın yaklaşık 300 bin hastadan alınan veriyle makine öğrenimi algoritmasını birleştirdiği ve retina taramalarını göz önüne alarak risk faktörlerini belirlediğini söyledi. Ayrıca Peng ve ekibi, görme bozukluğuna sebep olan şeker hastalığı retinopatisi için bir öğrenme modeli testi oluşturdu.

Google, söz konusu makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi için TensorFlow açık kaynak kitaplığını kullanıyor.

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