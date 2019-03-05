GPS takılan kartalın 20 yıllık yol haritası çıkarıldı

Rusya’dan Sudan'a kadar defalarca uçan, Kafkaslar’a ve denize hiç yakınlaşmayan hayvanın ise neden bu şekilde hareket ettiği anlaşılamadı.

Tarih boyunca birçok medeniyetin ve ülkenin sembolü olan kartallar tarih boyunca insanlar tarafından hayranlık uyandıran bir canlı olarak benimsendi. Rusya’da yapılan bir çalışma ise bu canlıların ne kadar inanılmaz olduklarını resmen gözler önüne serdi.

20 yıllık GPS haritası çıkarıldı!

20 yıl önce Rusya’da yapılan bir çalışmada bir kartala GPS takıldı ve kartalın tüm yolculuğu saniye saniye kayıt altına alınmaya başladı. 20 yıllık serüvenin sonunda Suudi Arabistan’da ölü olarak bulunan kartalın hayatı boyunca kat ettiği yolların haritası gözler önüne serildi.

Rusya’dan Sudan'a kadar defalarca uçan, Kafkaslar’a ve denize hiç yakınlaşmayan hayvanın ise neden bu şekilde hareket ettiği anlaşılamadı.

British Birds adlı araştırmacı ekibi, 16 çöl kartalını daha önce incelemiş ve günlük uçuş mesafelerini ortalama 335 kilometre olarak belirlemişti. Bu canlılar uçuşlarının yaklaşık dörtte birini göç için, yüzde kırkından fazlasını ise çiftleşme için gerçekleştirdiklerini gözler önüne sermişti.

İşte Suudi Arabistan’da ölünü bulunan kartalın 20 yıllık yolculuğunun haritası;