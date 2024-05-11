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Güneş'te güçlü bir patlama meydana geldi: İşte o fotoğraf

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

07:24 - 11/05/2024 Cumartesi
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Foto: NASA
Foto: NASA

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti. NOAA, elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.


Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanıyla Güneş rüzgarları arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar ve GPS gibi teknolojik altyapıları etkileyebilir, hatta radyo frekansları ve uydu operasyonları gibi iletişim sistemlerini de aksatabilir.



Güneş'teki o patlama


NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. Güneş'te 2017'den bu yana en büyük patlama, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık 2023'te görüntülenmiş, patlamanın Dünya'daki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığı duyurulmuştu.


NASA'ya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.

#Güneş
#Patlama
#NOAA
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