Hayallerine sanal gerçeklikle kavuşacak

Hedeflerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan sanal gerçeklik sınıfına yüksek kapasiteli 14 bilgisayar, 13 tablet, plotter, 3D yazıcı, lazer yazıcı, sanal gerçeklik sistemi, artırılmış gerçeklik sistemi, sistemler için yazılımlar, televizyon, klima ve mobilya donanımları alındı.

Çanakkale'deki meslek liselerinin öğrencileri, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) desteğiyle oluşturulan "sanal gerçeklik sınıfı" sayesinde, hayal ettikleri tasarımları modelleyip sanal olarak test edebilecek ve ürün geliştirebilme imkanına kavuşacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çanakkale Ticaret Sanayi Odası (ÇTSO) ortaklığında hazırladığı proje, GMKA'nın 2018 Mali Destek Programı kapsamında sağlanan 360 bin 802 liralık destekle Şehit Kıvanç Kaşıkçı Mesleki ve Teknik Lisesi Yerleşkesi'nde hayata geçirildi.

"Sanal gerçeklik sınıfı" olarak adlandırılan "AR/VR Prototipleme Sınıfı", yenilikçi uygulamaların, meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle buluşmasını amaçlıyor.

Meslek lisesi öğretmenlerine 314 saatlik eğitim

Proje kapsamında "Endüstri 4.0" uygulamalarının meslek liselerinde uygulanması, katma değeri yüksek tasarım ürünlerinin projelendirilmesi, robotik kodlama, steam ve dijital yazılımların öğretmenler ile öğrenciler tarafından tasarlanarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi planlanıyor.

Hedeflerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan sanal gerçeklik sınıfına yüksek kapasiteli 14 bilgisayar, 13 tablet, plotter, 3D yazıcı, lazer yazıcı, sanal gerçeklik sistemi, artırılmış gerçeklik sistemi, sistemler için yazılımlar, televizyon, klima ve mobilya donanımları alındı.

Sınıftaki uygulamalar için 20 meslek lisesi öğretmeni, 314 saatlik eğitim programına dahil edildi.

"Ortamı onlara sunduk"

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, meslek lisesi öğrencileri için çok özel bir sınıf hazırladıklarını söyledi.

Özkan, sınıfta kullanılan yazılımların Çanakkale'de üretildiğini, bu yönüyle de projenin yerli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

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