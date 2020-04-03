Teknoloji Honda ve General Motorstan elektrikli araç üretiminde iş birliği
OTOMOBİL

Honda ve General Motors’tan elektrikli araç üretiminde iş birliği

Anlaşma kapsamında General Motors'a ait tescilli Ultium pilleri kullanılarak 2 adet yeni Honda elektrikli araç üretilecek

Haber Merkezi AA
Kurumlar iş birliği yaptı.
Kurumlar iş birliği yaptı.

Honda ve General Motors (GM), iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzaladı.

Honda açıklamasına göre, Honda ve GM arasında yapılan anlaşma kapsamında GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak 2 adet yeni Honda elektrikli araç üretilecek.

Honda'nın "Elektrikli Vizyon" stratejisi kapsamında yapılan anlaşma ile üretilecek araçların 2024 yılında satışa çıkması öngörülüyor.

Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış tasarımları Honda tarafından gerçekleştirilecek ve Honda'nın sürüş özellikleri modellerde yer alacak.

Bu iş birliği ile üretilen Honda elektrikli araçlar için her iki şirketin otomotiv alanındaki uzmanlıkları birleşecek.

Ortak üretimde anlaştılar.

Üretim ABD'de yapılacak

Araçların üretimi ABD'deki General Motors tesislerinde gerçekleştirilecek. Honda'nın ABD ve Kanada pazarında araç satışına ise 2024 yılında başlaması bekleniyor.

Üretimdeki iş birliğine ek olarak Honda, GM'nin OnStar güvenlik hizmetini yeni üretilecek elektrikli araçlara HondaLink ile entegre olacak şekilde ekleyecek.

Ayrıca Honda, GM'nin eller serbest (hands free) ileri seviye sürücü destek teknolojisini de kullanmayı planlıyor.

Honda, 2018 yılında da GM'nin pil modülü geliştirme çalışmalarına katılmıştı.

Audi A3 Sportback'in lansmanı yapıldı
TEKNOLOJİ
Audi A3 Sportback'in lansmanı yapıldı
Abone Ol Google News
İngiltereye virüs kitlemişler!

İngiltere'ye virüs 'kit'lemişler!

​Test kitlerinde korona çıktı, teslimat durdu.
TTB konuşuyorSuriyeli doktorlar çalışıyor

TTB konuşuyor
Suriyeli doktorlar çalışıyor

Hiçbir ücret talep etmeden kontrol noktalarında ateş ölçüyorlar.
Her hafta bir camide

Her hafta
bir camide

Diyanet, cuma namazı açıklaması yaptı.
Şeytanın bile aklına<br>gelmeyecek hainlik

Şeytanın bile aklına
gelmeyecek hainlik

​Sahte belge hazırlayıp Sağlık Bakanlığına saldırdılar.
3 ay fatura yok

3 ay fatura yok

​EPDK'dan öğrenci evi, karantina bölgesi için yeni karar.
İşçiler gözyaşlarını tutamadı

İşçiler gözyaşlarını tutamadı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine hazırlanıp yola çıktı.
Hesap vakti

Hesap vakti

Kuran'ı Kerim ile dalga geçmişti, inkar etti.
Yürek yakan kare<br>

Yürek yakan kare

​Anneden sonra minik bebek de virüs kurbanı
1 milyara koşuyor

1 milyara koşuyor

​​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek büyüyor.
ABD'de olsa terörden yargılanır

ABD'de olsa terörden yargılanır

​Gözaltına alınırken 'koronalıyım' diyerek polisin yüzüne tükürdü.
Fırsatçılara<br>büyük darbe

Fırsatçılara
büyük darbe

​Tonlarca ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.
15 Nisan'da<br>teslim edilecek

15 Nisan'da
teslim edilecek

​Sanayi Bakanı Varank'tan yerli solunum cihazı açıklaması.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

'Kişisel ve kart bilgilerinizi vermeyin' uyarısı.
Başka ülkede<br>örneği yok

Başka ülkede
örneği yok

​Bin TL'lik yardım parası vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.
Sömürgeci kafası!

Sömürgeci kafası!

​'​Korona aşılarını Afrika'da deneyelim.'
Kalaşnikoflu çatışma

Kalaşnikoflu çatışma

​11 adrese operasyon yapıldı, cephanelik ele geçirildi.
En erken Haziran'da

En erken Haziran'da

TFF'den 2019-2020 sezonu için açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.