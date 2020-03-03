Audi A3 Sportback'in lansmanı yapıldı

Farklı bir dış tasarım

2020 A3 Sportback, tasarım anlamında ağabeyleri A6 ile A7 Sportback'ten izler taşıyor ancak genel form, B segmenti temsilcisi A1 Sportback'i daha çok andırıyor.

Audi A3

Audi'nin "Singleframe" olarak geçen ızgara düzeninin domine ettiği ön yüzde en üst pakette 15 diyottan oluşan matrix LED gelen farlar ve onları birleştiren, orijinal quattro modeline selam veren çizgi dikkat çekiyor. Geniş ızgaranın altında ise işlevsel, gri renge boyanmış bir ön spoyler göze çarpıyor.

Audi A3

Lüks kompakt sınıfta yer alan 2020 Audi A3 Sportback, dışarıdan bakıldığında bir önceki nesilden çok farklı görünmüyor fakat minik dokunuşlar aracı modern göstermeyi başarmış. Öte yandan yeniliklerin büyük çoğunluğu kabinde ve kaput altında yapılmış.

Audi A3

Kabin baştan aşağı değişmiş

Yeni A3 Sportback'in kapılarını açıp içeri geçtiğinizde gözünüze çarpacak ilk değişiklik, konsol düzeni olacak. Dijital gösterge paneli ile onu çevreleyen havalandırma çıkışlarını yükseğe konumlayan ve konsolun geri kalanından ayıran Audi tasarım ekibi, dokunmatik multimedya ekranını dördüncü jenerasyon ile birlikte konsola entegre etmiş.

Audi A3

Konsolda gözlenen parlak siyah detaylar elektronik kumandaya geçiş yapan 7 ileri S-tronic şanzımanın konumlandığı bölgeye de uygulanırken havalandırma kumandalarının bulunduğu yerde daha lüks Audi'lerde gördüğümüz çift ekran düzeni yok.

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Audi A3

Genel olarak kabine baktığımızda A3 Sportback'in özellikle Volkswagen Golf 8'e göre daha fazla fiziksel düğme taşıdığını söylemek lazım.

Audi A3

Bu arada süspansiyon konusunda ilginç bir detay var çünkü Audi, tüm modellerde ön süspansiyonu MacPherson düzeninde tasarlarken arka aksta 150 bg'den güçsüz modellerde torsiyon çubuğuna yer vermiş. 150 bg ve üstünde ise multi-link bağımsız sistem kullanılıyor.

kaynak: motor1.com