Huawei kullanıcılarının tepkisini çekecek bir uygulamaya başladı

Huawei, ABD ile sorunlar yaşadığı bu dönemde yeni bir gelişmeyle kullanıcılarını üzdü. Bazı kullanıcıların bildirdiğine göre bazı Huawei telefonlarının kilit ekranlarında Booking.com reklamı görünmeye başladı.

Ah hear... @Huawei why am I now being served ads on my lock screen? Stop it! Moreover @bookingcom what idiot in marketing thought this was ok? #ads #DigitalMarketing #Huawei #measure pic.twitter.com/Ta1lslMwsP — Dave Rooney (@daverooney) 13 Haziran 2019

Bu durum doğal olarak kullanıcılar tarafından tepki gördü. Reklamdan etkilenen modellerin P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 ve P20 Pro olduğu biliniyor. Reklamlar, telefona ön yüklü olarak gelen manzara duvar kağıtlarını kullanan cihaz sahiplerine gösteriliyor. Bu duvar kağıtlarını kullanan çok sayıda insan, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler.

Reklam görmek istemeyen kullanıcılar için tek çözüm reklamın gösterildiği duvar kağıtlarını kullanmamak. Reklamlardan kurtulmanın bir yolu bulunsa bile Huawei, kullanıcılar tarafından tepki almaktan kurtulamadı.