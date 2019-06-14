Teknoloji Huawei kullanıcılarının tepkisini çekecek bir uygulamaya başladı
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Huawei kullanıcılarının tepkisini çekecek bir uygulamaya başladı

Huawei, akıllı telefonlarında eleştirilen bir uygulamaya başladı. Huawei markalı bazı modellerin kilit ekranında reklamlar görünüyor. Kullanıcılar tarafından bu durum rahatsızlık verici olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Huawei
Huawei

Huawei, ABD ile sorunlar yaşadığı bu dönemde yeni bir gelişmeyle kullanıcılarını üzdü. Bazı kullanıcıların bildirdiğine göre bazı Huawei telefonlarının kilit ekranlarında Booking.com reklamı görünmeye başladı.

Bu durum doğal olarak kullanıcılar tarafından tepki gördü. Reklamdan etkilenen modellerin P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 ve P20 Pro olduğu biliniyor. Reklamlar, telefona ön yüklü olarak gelen manzara duvar kağıtlarını kullanan cihaz sahiplerine gösteriliyor. Bu duvar kağıtlarını kullanan çok sayıda insan, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler.

Reklam görmek istemeyen kullanıcılar için tek çözüm reklamın gösterildiği duvar kağıtlarını kullanmamak. Reklamlardan kurtulmanın bir yolu bulunsa bile Huawei, kullanıcılar tarafından tepki almaktan kurtulamadı.

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