Teknoloji Huawei Türkiye AR-GE Merkezi dünyada bir ilki başardı
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Huawei Türkiye AR-GE Merkezi dünyada bir ilki başardı!

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi20-21 Kasım 2018 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen 26. Uluslararası Haberleşme Forumunda “5G’de milimetre dalga boyu ve görünür ışıkla haberleşmelerinin hibrit uygulaması” başlıklı konferans bildirisinde idi.

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Yapılan çaışmada yaklaşık 250 metre karelik bir alanda 50 kullanıcının servis aldığı durumda kişi başına saniyede 600 Megabit veri hızına ulaşılabildi.
Yapılan çaışmada yaklaşık 250 metre karelik bir alanda 50 kullanıcının servis aldığı durumda kişi başına saniyede 600 Megabit veri hızına ulaşılabildi.

Yeni nesil 5G ağlarda kullanılması planlanan milimetre dalga boyu ile son dönemde dünyada birçok araştırmacının ilgisini çeken görünür ışıkta haberleşme teknolojilerinin hibrit kullanımıyla ilgili yaptıkları çalışmalar herkesin beğenisini kazandı.

TechInside‘ın haberine göre, bu çalışma özellikle kapalı alanlarda kullanılması düşünülen bu iki teknolojinin beraber çalışarak kullanıcıya yüksek hızda veri sağlayabileceğini gösterdi. Çeşitli senaryolarla sonuçların sunulduğu çalışmada, yaklaşık 250 metre karelik bir alanda 50 kullanıcının servis aldığı durumda kişi başına saniyede 600 Megabit veri hızına ulaşılabileceği, Huawei Türkiye AR-GE Merkeziekibinden 5G Araştırma Mühendisi Oğuz Ülgen tarafından paylaşıldı.

HUAWEI Türkiye AR-GE Merkezi dünyada bir ilki başardı!

Yapılan araştırmayla birlikte, dünyada ilk kez bu iki teknolojinin beraber kullanımına dair performans sonuçlarının sunulduğu bir çalışmaya imza atılmış oldu. 5G ve ötesi haberleşme ağlarında bu iki teknolojinin beraber kullanımının ülkemizde ve dünyada yaygın şekilde görülebileceği belirtilirken, bu konuda çalışmaların devamının geleceğinin sinyalleri verildi. Çalışmanın devamı olarak, kullanılan algoritmaların geliştirilmesinin ve literatürdeki diğer algoritmalarla kıyaslanmasının hedeflendiği sunum sonunda belirtildi.

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