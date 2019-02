Huawei'den Samsung'u İğneleyici Duyuru

Daha önce Apple'ın iPhone XS tanıtımında mobil şarj cihazı dağıtan Huawei, Galaxy S10 tanıtımından sonra da esprili olduğu gibi iğneliyici çalışmalarına devam ediyor. Huawei'nin bu tür çalışmaları rekabete tatlı bir hava kattığı kesin. Galaxy S10'un tanıtımının hemen arkasından Çinli şirketin, "Huawei, en sıkı takipçisini buldu" şeklinde bir gönderinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması buna bir örnekken, şimdi bunlara bir yenisi daha geldi.

Chip’in haberine göre Huawei'nin twitter hesabından paylaşılan yeni video çalışması, hem Samsung'a bir gönderme yapıyor, hem de Huawei P30 ailesinin tanıtım tarihini ve yerini bizlere gösteriyor.

The countdown to the next big thing is on. Join us 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/bkEJJdt3vm — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 20 Şubat 2019

"Standart or Playful?" manşetinde S ve P'nin renkleri dikkat çekerken, videoda cümlenin "P" tarafı ise profesyonel, kesin, öncü, premium, güçlü, eğlenceli ve performanslı şeklinde değişmeye devam ediyor. Hemen aşağıdasında ise P30'un tanıtım tarihi ve yeri kendini gösteriyor.

Buna göre Huawei P30 ve Huawei P30 Plus modelleri, 26 Mart 2019 tarihinde Paris'te tanıtılacak. Bu da demek oluyor ki, Huawei bu akıllı telefonlarını bizlere Mobil Dünya Kongresi'nde göstermeyecek. Ancak muhtemelen şirketin farklı duyuruları olacaktır.