Teknoloji Huawei P30 Pronun kamerası ortaya çıktı
MOBİL

​Huawei P30 Pro’nun kamerası ortaya çıktı! 4 kamera ile geliyor

Huawei P30 Pro’nun kamerası ortaya çıktı

Huawei P30 Pro’nun kamerasının nasıl olacağı ortaya çıktı. Huawei Tüketici İş Grubu CEO olan Yu Chengdong’un çektiği Ay fotoğrafı, merakla beklenen P30 Pro’nun 4 kamera ile geleceğini resmen doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei geçtiğimiz sene P20 Pro modelinin kamera performansı ile rakiplerini şaşkına çevirmişti.
Huawei geçtiğimiz sene P20 Pro modelinin kamera performansı ile rakiplerini şaşkına çevirmişti.

Huawei yöneticis P30 Pro’nun kamerasının nasıl olacağını paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı. Çinli teknoloji devinin Tüketici İş Grubu CEO olan Yu Chengdong’un (Richard Yu), Weibo'da paylaştığı fotoğraf, merakla beklenen Huawei P30 Pronun kamera özelliklerini gözleri önüne serdi.

Huawei P30 Pro’nun dört kamera ile geleceği doğrulandı!

Huawei’in yöneticisi Lantern Festival sırasında çektiği Ay fotoğrafını Weibo'da paylaşınca P30 Pro’nun kamerasının nasıl olacağı ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafın sol alt kısmında yer alan HUAWEI *** Pro yazısında sansürlenen kısmın küçük olması yani Mate 20 yazacak kadar büyük olmaması P30 olduğunu resmen doğruluyor. Bununla birlikte yine aynı yerde yazan Leica QU** CAMERA yazısının da sansürsüz olarak Leica QUAD CAMERA olduğu belli oluyor. Yani dörtlü kamera kullanıldığı gözler önüne seriliyor.

Telefon pazarında hızla liderlik sıralamasına doğru emin adımlarla ilerleyişini sürdüren Huawei, P20 Pro modeli ile kamera tarafında kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başarmış rakiplerine karşı en iyi kamera performansını sergilemişti. Anlaşılan o ki Huawei, P30 Pro ile yine 2019 yılına damgasını vuracak.

Huawei P30 ortaya çıktı
TEKNOLOJİ
Huawei P30 ortaya çıktı
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