İlk yerli 3 boyutlu biyo-yazıcı geliştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) NEU3D Laboratuarı tarafından yapılan ve doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında önemli bir cihaz görevi görecek olan 3 boyutlu biyo-yazıcının tamamlandığı bildirildi.



YDÜ’den yapılan açıklamada, canlı hücreler ile biyomateryallerin birleştirilip 3 boyutlu baskı teknikleri kullanılarak, doğal doku karakteristiklerini maksimum olarak taklit eden yapıların üretilmesi için kullanılan 3 boyutlu biyo-yazıcının, üretim ve test aşamalarının tamamlandığı, 2019 yılı içinde hücre ve doku kültürü araştırmalarına başlayacağı belirtildi. Gelinen aşamada cihazın donanım ve yazılımında temel 3 boyutlu biyobaskı için gereken hamlelerin tamamlandığı, hareket ve koordinat testlerinin başarıyla sonuçlandığı kaydedildi.



NEU3D Laboratuarında yapılan 3 boyutlu biyobaskı cihazının tasarımını Ersin Aytaç ve Emil Mammadov, üretim ve montajını Ersin Aytaç, Ali Türk, Gökhan Bürge ve Ertunç Kırgül, elektrik ve elektronik aksamını Görkem Say ve Berk Yılmaz, yazılımını ise Nurullah Akkaya ve Tolga Yırtıcı yaptı.



HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK



Proje ile ilgili bilgiler paylaşan proje sorumlusu Doç. Dr. Emil Mammadov, cihaz tasarım, üretim ve test aşamalarını 2 yılda bitirdiklerini, bu yıl içinde hücre ve doku kültürü çalışmalarına başlamayı düşündüklerini ifade etti.

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Dünyadaki birçok araştırma merkezinin kendi 3 boyutlu biyo-yazıcısını üretmiş bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Mammadov, YDÜ olarak bu gelişmelere ayak uydurmak ve bu yenilikçi yaklaşımı benimseyen ilk merkezlerden biri olmak amacıyla 2016 yılında proje için Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü’ne başvurulduğunu ve üniversitenin öz kaynakları kullanılarak projenin desteklendiğini de ifade etti