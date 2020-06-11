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Teknoloji Instagramın açığını bulan gençlere komik ödül
SOSYAL MEDYA

Instagram'ın açığını bulan gençlere komik ödül

Her gün milyonlarca kullanıcının paylaşımda bulunduğu Instagram'da bir açık bularak mavi tık alan ünlü isimlerin kimlik bilgilerine erişen gençler, büyük hayaller ile başvurdukları platformun yetkililerinden 5 bin TL ödül teklifi gelince şoke oldu.

Haber Merkezi İHA
Türk gençler, Instagram'ın açığını buldu.
Türk gençler, Instagram'ın açığını buldu.

İstanbul’da yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Çoban, hesabının mavi tik olması için ayarlar sekmesinden hesap doğrulamaya başvurdu. Fakat platform yetkilileri tarafından reddedildi. Birçok ünlünün hesaplarında gözüken mavi tike, sahip olmak isteyen Çoban, 17 yaşındaki arkadaşı Arda Kılıç’tan yardım istedi.

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Sıkı bir araştırma yaptı

Yazılıma meraklı olan Kılıç, Instagram web üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu mavi tik ile doğrulanan hesapların TC kimlik numaralarına erişti. Bu açığı fark eden gençler ınstagram ile iletişime geçerek bu açığı anlattıkları bir mail attı. Maile dönüş yapan ınstagram ekibi, 2 Türk gencine teşekkür ederek gençleri 750 dolar ile ödüllendirdi. Fakat gençler Türk Lirası ile yaklaşık 5 bin TL’ye karşılık gelen bu miktarı az bularak kabul etmedi. Bu açığın art niyetlilerin eline geçmesi konusunda uyaran gençler, ınstagramın yeni güncelleme ile bu açığı kapatacağını söyledi.

Türkler Instagram'ın açığını yakaladı
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Türkler Instagram'ın açığını yakaladı

“Mavi tikli tüm ünlülerin TC kimlik bilgilerine ulaşabiliyoruz”


Instagrama mavi tik başvurusu yapmak isterken güvenlik açığını bulan 20 yaşındaki Hüseyin Çoban, “Instagramda mavi tik başvurusu yapacaktım. Mavi tik normalde ünlülere veriliyor fakat ben daha önceki girişimlerimle ulusal basında yer aldığım için başvuru gönderdim. Ayarlar kısmından hesap doğrulamadan yaptım başvuruma web sayfasından ret cevabı geldi. O ret ile araştırma yapıp ınstagramın açığını bulduk. O açıkla mavi tikli tüm ünlülerin TC kimlik bilgilerine ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

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