iOS 14 güncellendi: Apple'dan bir sürü yenilik geldi

Apple'ın dün yayınlandığı güncelleme ile birlikte IOS 14.1 sürümüne geçilirken telefona gelen yenilikler de kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Güncellemenin boyutu 400 mb civarında olurken temel hedef hataları düzeltmek üzerine.

405 mb

iOS 14.1 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

Bazı araç takımlarının, klasörlerin ve simgelerin Ana Ekran’da küçültülmüş büyüklükte gösterildiği bir sorunu çözer.

Ana Ekran’da araç takımları sürüklendiğinde uygulamaların klasörlerden silinmesine neden olabilen bir sorunu çözer.

Büyütülmüş ekran modu ve alfasayısal parola seçildiğinde Kilitli Ekran’da acil arama düğmesinin metin girişi kutusuyla üst üste binmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir.

Hesap Makinesinde sıfırların görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltir.

Duraksız oynatılan video çözünürlüğünün oynatma başında geçici olarak düşürüldüğü bir sorunu çözer.

iPhone 8 ve daha yenisi için Fotoğraflar ’da 10-bit HDR video çalma ve düzenleme desteği ekler.

Arşiv

Bazı kullanıcıların bazen bir albümü ya da listeyi görüntülerken parçaları arşivlerine indirememesine veya ekleyememesine neden olan bir sorunu çözer.

Mail’de bazı e-postaların yanlış takma adlarından gönderildiği bir sorunu düzeltir.

Gelen aramalarda bölge bilgisinin görüntülenmesine engel olan bir sorunu düzeltir.