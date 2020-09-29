iPhone 12'den Samsung'a özel strateji

Koronavirüs salgını nedeniyle çıkışı sürekli ertelenen iPhone 12'nin bir ülkede diğerlerinden daha önce çıkması planlanıyor.

Bu iddianın arkasındaki kurum ise Güney Kore'de yayın yapan The Korea Herald. The Korea Herald'ın iddiası, Apple'ın 5G destekli iPhone 12 modelleri için 5G kullanımı yüksek olan Güney Kore'de farklı planları olduğu yönünde.

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Apple, Kore'de Samsung'a karşı hamle yapacak

İddialara göre Apple, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen iPhone 12 modellerini Güney Kore'de ABD ile aynı anda, yani beklenenden daha erken satışa sunacak.

Bu strateji ile amaçlanan ise Samsung'un 5G teknolojisine sahip akıllı telefonlarına karşı hamle yapmak. Bu şekilde rekabeti farklı bir aşamaya taşımayı planlayan Apple Kore'deki Samsung etkisini azaltmayı planlıyor.

Apple iPhone'ları beklenenden daha erken satışa sunarak ise yaşanan gecikmeden dolayı kaynaklanan dezavantajı ortadan kaldırmaya çalışacak.