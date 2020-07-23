iPhone fotoğraf ödüllerinin bu yılki kazananı İngiltere'den çıktı.

Telefon kameralarının profesyonel kameraların seviyesine ulaşmasıyla birçok fotoğrafçı da bu yenilikten yararlanmaya karar verdi.

iPhone ise bu konuda profesyonel bir yarışma yapıp her yıl fotoğrafçıları ödüllendiyor.

Bu yıl 13. düzenlenen yarışmanın kazananı İngiltereli bir sokak fotoğrafçısı olan Dimpy Bhalotia oldu. Eserinin ismi ise: Uçan çocuklar

Uçan Çocuklar

Her kıtadan ülke var

18 kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri tüm dünyadan Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Filipinler, Hollanda, Hong Kong, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Peru, Portekiz, Rusya, Singapur ve Tayvan gibi birçok ülkeyi temsil eden fotoğrafçılara verildi.

Hindistanlı sanatçı 'Duvar Yok' isimli eseriyle ödül aldı.

Iraklı sanatçı Gençlik Şeyhi adlı eseri ile ödül aldı

Irak’tan Saif Hussain’in çektiği yaşlı bir adamın kendi farklı bakış açıları arasında görüntülendiği “Gençlik Şeyhi” isimli portre çalışmasıyla ödül aldı.

Gençlik Şeyhi