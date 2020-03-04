Teknoloji Apple, 2019un en iyi fotoğraflarını seçti
MOBİL

Apple, 2019'un en iyi fotoğraflarını seçti

Apple, geçtiğimiz yıl Iphone telefonlarla gece modunda çekilmiş en iyi fotoğrafları yayınladı. Iphone kullanıcıları tarafından çekilen bu fotoğraflar birçok ülkede bilboardları süsleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak
Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak

Kazanan fotoğraflar; Rusya, Çin, Hindistan ve İspanya'dan çıktı. Seçilen fotoğraflar çevrelerindeki kültürü kendilerine has bir perspektifle yakalayan görseller oldu. İşte o fotoğraflar:

Moskova'da nehir kenarı

Konstantin Chalabov, Moskova, Rusya

Jüri üyesi Phil Schiller'e göre: “Konstantin'in fotoğrafı Gece modu ile çekilen süper dramatik bir görüntü. Harika bir Soğuk Savaş casus filminin açılış resmi olabilir. Fotoğraf bizi ilgi çekici sorular sormaya itiyor: Sürücü nerede? Nereye gidiyorlar? Neden burada duruyorlar? ” Serin bir sis, mavi Rus yamaçlarına ve karla kaplı zemine nüfuz eden yalnız bir araç. Bilinmeyen bir tehlikeye işaret eden parlak kırmızı ışıklarla etrafı sarılmış.”

Hindistan, Mumbai

Mitsun Soni (Mumbai, Maharashtra, Hindistan)

Tyler Mitchell diyor ki: “Heyecab verici. Bu derin zengin kırmızı ışığın ağaca nereden geldiğini bilmiyorum. Neredeyse ağacın üzerinde oturan, UFO gibi hissediyor. Kesinlikle güzel bir kompozisyon. ”

Pamplona, İspanya

Rubén P. Bescós (Pamplona, Navarra, İspanya)

Phil Schiller diyor ki: “Fotoğrafçılık ışık sanatıdır ve Ruben’in fotoğrafı sihirli bir şekilde ışığı kullanıyor. Bu Gece modu görüntüsündeki renk, seyyahların bandını keskin siluetle güzelce çerçeveleyen büyüleyici bir turuncu. Ön kayalar üzerindeki çatlak detaylar, bu seyyahlar için kutsal yerlerine ulaşmadan önce uzun ve zor bir yolculuğun öyküsüne katkıda bulunuyor. ”

Moskova, Rusya

Rustam Shagimordanov (Moskova, Russia),

Kaiann Drance şöyle diyor: “Deniz kenarında büyüleyici bir köy fotoğrafı, soğuk hissetmesi gereken, ancak sımsıcak hissettiren kırmızı evleriyle kayalara ve ışıklara karşı parıldayan, içerideki insanlar hakkında bir hikayeye davet eden bir kış köyünün büyüleyici bir görüntüsü.”

Pekin, Çin

Yu “Eric” Zhang (Pekin, Çin)

Jon McCormack şöyle diyor: “Bu görüntü gündelik hayatı en iyi şekilde temsil ediyor. Işık ne olursa olsun, hayatı olduğu gibi yakalamak! Bu görüntüdeki an, samimiyet ve yer duygusu çok iyi. İzleyiciyi gerçekten orada olmaya taşıyor. ”

Moskova, Rusya

Andrei Manuilov (Moskova, Rusya)

Sarah Lee diyor ki: “Çok güzel ve sadece gece modunda çekilebilecek bir fotoğraf. Simetriyi çok iyi kullanıyor ve yoğun nüfuslu kentsel alanlar ve birçok insanın yaşam şekli hakkında klişe olmayan büyüleyici bir hikaye anlatıyor. Bu çalışma bana Michael Wolf'un “Yoğunluk Mimarisi” temasını hatırlatıyor, ancak fotoğrafçının kendi yorumu da hayli baskın. Bu da gerçekten ilginç. ”


Hayatı da adı gibi
HAYAT
Hayatı da adı gibi



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Rejime kabus olan 3 sistem

Rejime kabus olan 3 sistem

​Rus yapımı hava savunma sistemlerini birlikte imha ediyorlar.
2 askerimiz şehit oldu

2 askerimiz şehit oldu

​Rejim güçlerinin hain saldırısında 6 askerimiz de yaralandı.
Irak'ta ilk ölüm

Irak'ta ilk ölüm

​Ölümcül salgın komşu ülkede can aldı.
Hafter'in maliyeti<br>2,6 milyar dolar

Hafter'in maliyeti
2,6 milyar dolar

Darbeci ​Hafter, Libya'yı batırmayı kafasına koymuş.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Merakla beklenen banka promosyonu ücreti belli oldu.

Göçmenlerle ilgili son rakam

Göçmenlerle ilgili son rakam

Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı açıklandı.

Dokuz şirkete ceza!

Dokuz şirkete ceza!

Fiyatları aniden artırdıklarını Bakanlık tespit etti.
Devletten<br>8 taksitle satılık arazi

Devletten
8 taksitle satılık arazi

​32 ilde yer alan arazilerin sayısı ise bin 200'ü aşıyor.
Üç şirket birleşti

Üç şirket birleşti

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu.
Türkiye'den<br>kritik karar

Türkiye'den
kritik karar

​Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
MİT mensubunu deşifre etmişlerdi

MİT mensubunu deşifre etmişlerdi

Odatv haber müdürü Terkoğlu gözaltına alındı.
Skandal savunma!

Skandal savunma!

Şehidin cenazesinde şov yapan vekile, arkadaşı destek çıktı.
Rusya'dan<br>skandal açıklama

Rusya'dan
skandal açıklama

Türkiye asker sayısını artırdı...
Türkiye vuruyor <br>İran milis taşıyor

Türkiye vuruyor
İran milis taşıyor

​Hedeflerinde kritik öneme sahip üç bölge var.
Gündem

"Sen nerelerdesin" deyip sarıldı, telefonunu ve parasını çaldı

Dolandırıcıların bu yöntemi 'pes artık' dedirtti. Özellikle yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılar, mağdurlara 'bir akrabası sanmış' gibi sarılarak ceplerindeki telefon ve paraları çalıp kaçıyorlar. Adana'da yaşanan olayda da hastaneye giden bir kadının, koridorda aniden kendisine sarılan adam tarafından telefonu ve parası çalındı.
7 yaşındaki Afgan Leyla: Yunan polisi bizi darbetti
Gündem

7 yaşındaki Afgan Leyla: Yunan polisi bizi darbetti

Edirne'den Yunanistan tarafına ailesiyle geçen Afganistan uyruklu Leyla Elrecap (7), Yunan polisi tarafından ailesi ile kendisinin darbedildiğini söyledi. Yunanistan polisinin, kendisini odaya götürüp kapıyı kilitledikten sonra dövdüğünü anlatan Leyla, çok korktuğunu söyledi.
Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!
Gündem

Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Yunanistan sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye’nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız. Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.