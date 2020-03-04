Apple, 2019'un en iyi fotoğraflarını seçti

Kazanan fotoğraflar; Rusya, Çin, Hindistan ve İspanya'dan çıktı. Seçilen fotoğraflar çevrelerindeki kültürü kendilerine has bir perspektifle yakalayan görseller oldu. İşte o fotoğraflar:

Moskova'da nehir kenarı

Konstantin Chalabov, Moskova, Rusya

Jüri üyesi Phil Schiller'e göre: “Konstantin'in fotoğrafı Gece modu ile çekilen süper dramatik bir görüntü. Harika bir Soğuk Savaş casus filminin açılış resmi olabilir. Fotoğraf bizi ilgi çekici sorular sormaya itiyor: Sürücü nerede? Nereye gidiyorlar? Neden burada duruyorlar? ” Serin bir sis, mavi Rus yamaçlarına ve karla kaplı zemine nüfuz eden yalnız bir araç. Bilinmeyen bir tehlikeye işaret eden parlak kırmızı ışıklarla etrafı sarılmış.”

Hindistan, Mumbai

Mitsun Soni (Mumbai, Maharashtra, Hindistan)

Tyler Mitchell diyor ki: “Heyecab verici. Bu derin zengin kırmızı ışığın ağaca nereden geldiğini bilmiyorum. Neredeyse ağacın üzerinde oturan, UFO gibi hissediyor. Kesinlikle güzel bir kompozisyon. ”

Pamplona, İspanya

Rubén P. Bescós (Pamplona, Navarra, İspanya)

Phil Schiller diyor ki: “Fotoğrafçılık ışık sanatıdır ve Ruben’in fotoğrafı sihirli bir şekilde ışığı kullanıyor. Bu Gece modu görüntüsündeki renk, seyyahların bandını keskin siluetle güzelce çerçeveleyen büyüleyici bir turuncu. Ön kayalar üzerindeki çatlak detaylar, bu seyyahlar için kutsal yerlerine ulaşmadan önce uzun ve zor bir yolculuğun öyküsüne katkıda bulunuyor. ”

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Moskova, Rusya

Rustam Shagimordanov (Moskova, Russia),

Kaiann Drance şöyle diyor: “Deniz kenarında büyüleyici bir köy fotoğrafı, soğuk hissetmesi gereken, ancak sımsıcak hissettiren kırmızı evleriyle kayalara ve ışıklara karşı parıldayan, içerideki insanlar hakkında bir hikayeye davet eden bir kış köyünün büyüleyici bir görüntüsü.”

Pekin, Çin

Yu “Eric” Zhang (Pekin, Çin)

Jon McCormack şöyle diyor: “Bu görüntü gündelik hayatı en iyi şekilde temsil ediyor. Işık ne olursa olsun, hayatı olduğu gibi yakalamak! Bu görüntüdeki an, samimiyet ve yer duygusu çok iyi. İzleyiciyi gerçekten orada olmaya taşıyor. ”

Moskova, Rusya

Andrei Manuilov (Moskova, Rusya)

Sarah Lee diyor ki: “Çok güzel ve sadece gece modunda çekilebilecek bir fotoğraf. Simetriyi çok iyi kullanıyor ve yoğun nüfuslu kentsel alanlar ve birçok insanın yaşam şekli hakkında klişe olmayan büyüleyici bir hikaye anlatıyor. Bu çalışma bana Michael Wolf'un “Yoğunluk Mimarisi” temasını hatırlatıyor, ancak fotoğrafçının kendi yorumu da hayli baskın. Bu da gerçekten ilginç. ”





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