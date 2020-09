Iphone'un 2020 model telefonlarının özellikleri ne olacak? Iphone 12 ne zaman çıkacak?

iPhone'un bu yıl duyurması beklenen iPhone 12 ile gelecek yeni özellikler hakkında söylentiler dolaşıyor. Telefonun en dikkat çeken yanlarından birisinin kenarları köşeli yepyeni bir tasarım olacağı iddiası mevcut. iPhone'un diğer telefonlarındaki yuvarlak kenarlar yerine iPhone SE'de olduğu gibi köşeli bir tasarım karşımıza çıkabilir.

Tüm işaretler iPhone'un iPhone 12 ile 5G'ye kavuşacağına işaret ediyor. Bu da sizin daha yüksek veri hızlarla internette gezmenize olanak sağlayacak.

iPhone 12'nin etrafında hala büyük bir gizem var. Son çıkan, Google Pixel veya Samsung Galaxy telefonlar kadar sızdırılmadı ancak Apple'ın planladığı şeyin düzgün bir resmini bir araya getirecek kadar çok şey var.

Yeni modelde değişiklikler öngörülüyor.

iPhone 12'nin iki yeni ekran boyutuna sahip olacağı iddia edildi

Apple'a yakın kaynaklar şirketin bu yıl 2017, 2018 ve 2019'da yaptığı gibi üç yeni iPhone modelini duyurmak yerine, dört tane telefon açıklayacağı yönünden.

5,8 inç iPhone 11 Pro'dan daha küçük ekrana sahip olacak 5,4 inçlik yeni bir model

IPhone 11 ile aynı ekran boyutuna sahip, 5,4 inçlik kardeşiyle benzer özelliklere sahip düşük kaliteli 6.1 inçlik bir model

Üst düzey özelliklere sahip ikinci bir 6,1 inç model

6.5 inçlik iPhone 11 Pro Max'ten daha büyük bir ekrana sahip olacak yeni bir 6.7 inçlik model

Iphone 4 ve 5'den beri ilk kez farklı bir tasarım bekleniyor

Apple, 2014 yılında piyasaya çıkan iPhone 6'dan bu yana iPhone için aynı temel tarzı tuttu. Ancak bu yıl, söylentiler en yeni iPhone'ların düz kenarlara sahip olabileceğini gösteriyor. iPhone tasarımının iPhone 4, iPhone 5 ve iPhone SE'nin görkemli günlerine döndürüyor.

Telefonların görünen kukla modelleri, yaklaşan iPhone'ların beklenen boyutlarına göre bu yaz etrafında dolaşıyor ve bize bu yeni tasarımın neye benzeyeceği ve boyutlarının Apple'ın serisindeki diğer telefonlarla nasıl karşılaştırılacağı konusunda en iyi fikri veriyor.

Kenarların değişmesi bekleniyor.

Yeni Iphone modellerinde çelik ve alüminyum kenarlar düşünülüyor

Bloomberg'in haberine göre; dört yeni iPhone'un hepsinin kenarları köşeli olacak. Daha pahalı modellerde paslanmaz çelik kenarlara ve daha ucuz modellerde alüminyum kenarlara sahip olmaya devam edeceği bildiriyor.

Bu telefonların Apple'ın 2019 iPhone'larına göre nasıl boyutlandırılabileceğine dair bir fikir edinmek istiyorsanız, şu MacRumors gönderisine göz atın:

