Yeni nesil İphone SE piyasaya çıktı. Apple'ın bu telefonunun fiyatı ve özellikleri belli oldu

Apple, son zamanlarda yeni bir telefon piyasaya süreceğine dair söylentilerle gündeme geliyordu. Bu söylentilerse az önce kesinlik kazandı ve Cupertinolu teknoloji devi, yeni telefonu iPhone SE'yi tanıttı.

İlk bakışta yeni modellerden farkını bariz bir şekilde gösteren yeni iPhone SE, 4,7 inçlik Retina HD ekranla birlikte geliyor. 1334 x 750 piksel çözünürlükte ve 326 ppi değerinde bir ekran sunan telefon, aynı zamanda 1400:1 kontrast oranına sahip. Son olarak ekranın 625 nitlik bir parlaklığa da sahip olduğunu belirtelim.

İphone SE

Gücünü Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alan telefon, kullanıcıların gündelik işlemlerini en hızlı ve en verimli şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Telefonun RAM değeri şu an için bilinmiyor.

Kamera konusunda arkada tek, önde tek kamerayı bünyesinde barındıran iPhone SE, arka kısmında 12 MP'lik kamerayla birlikte geliyor. f/1,8 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera; 5x yakınlaştırma, bokeh efekti, optik görüntü stabilizasyonu (OIS) ve otomatik netleme gibi birçok özelliği içerisinde barındırıyor.

Ön kameraya geldiğimiz zaman 7 MP'lik bir kameranın kullanıcıları karşıladığını görüyoruz. Webtekno'nun haberine göre; önde f/2,2 diyafram açıklığına sahip olan kamera, gelişmiş bokeh efekti Derinlik Denetimi'ne sahip bir Portre Modu'nu da kullanıcılarına sunuyor.

iPhone SE özellikleri: Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit İşlemci: Apple A13 Bionic RAM: Açıklanmadı Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera: 12 MP, f/1,8 Ön Kamera: 7 MP, f/2,2 Batarya: Açıklanmadı Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: iOS 13 Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Ağırlık: 148 gram

Yeni İphone



iPhone SE fiyatı:

Peki, bu iddialar gerçekliği yansıtıyor mu? Bilindiği üzere Apple, kullanıcılara hem alışılmış amiral gemilerinden daha küçük ve portatif, hem de daha uygun fiyatlı bir cihaz sunmayı amaçlayarak iPhone SE'yi hazırladı. Türkiye fiyatları açıklanan cihazın fiyat tablosuysa şu şekilde oldu:

REKLAM

iPhone SE 64 GB: 5.299,00 TL

iPhone SE 128 GB: 5.749,00 TL

iPhone SE 256 GB: 6.599,00 TL