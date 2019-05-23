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Teknoloji Jüpiterin manyetik alanının değiştiği keşfedildi
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BİLİM

Jüpiter'in manyetik alanının değiştiği keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, gezegenin manyetik alanının zaman içinde değiştiğini keşfetti.

Haber Merkezi AA
Juno'nun mıknatıs-ölçer enstrümanı sayesinde Jüpiter'in manyetik alanının 3 boyutlu haritası çıkartıldı.
Juno'nun mıknatıs-ölçer enstrümanı sayesinde Jüpiter'in manyetik alanının 3 boyutlu haritası çıkartıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Juno uydusunun gezegenin kutupları arasından yaptığı yakın geçişlere gaz devinin manyetik alanının atmosfer rüzgarlarına bağlı olarak değiştiğini belirledi.

"Seküler varyasyon" adı verilen, bir gezegenin iç manyetik alanındaki değişimler ilk kez Dünya dışında bir gezegende kaydedilmiş oldu.

Juno'nun mıknatıs-ölçer enstrümanı sayesinde Jüpiter'in manyetik alanının 3 boyutlu haritasını çıkaran bilim adamları, bunu NASA'nın daha önceki Jüpiter görevleri olan Pioneer 10 ve 11, Voyager 1 ve Ulysses uydularının 1970'lerin başından beri kaydettiği manyetik alan verileriyle karşılaştırdı.

Veriler, gaz gezegenin manyetik alanının "bölge rüzgarları" adı verilen derin atmosfer rüzgarlarının etkisiyle zaman içinde değiştiğini tespit etti. Gezegenin yüzeyi ile atmosferin 3 bin kilometre derinliği arasında esen bu rüzgarların gazları yüksek iletken sıvı metale çevirerek manyetik alanları kestiği, uzattığı ve gezegenin başka yerlerine doğru sürüklediği belirtildi.

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