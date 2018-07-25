Kanlı Ay tutulması çıplak gözle Türkiye'den izlenecek

Kanlı Ay tutulması 27 Temmuz’da Türkiye’den tamamen görünecek. Tam ay tutulması ile bilirlikte Ay, kızıl görüntüye kavuşacak. Gök yüzünde tamamen görsel bir şölene dönüşecek bu olayın tamamı ise Türkiye’den net bir şekilde izlenecek.

Kanlı Ay tutulması nedir!

Kanlı Ay tutulması tabirinin birkaç senedir popüler olup Amerika’daki astronomların ortaya attığı isimlendirme olduğunu aktaran Astronom Arı, insanların ilgisinden ve korkusundan faydalanmak için verilen bu tabirin daha sonra tüm Dünya’da kullanılmaya başlandığını söyledi.

Kanlı Ay Tutulması tabirinin tamamen bir uydurma olup bilimsel olarak hiçbir tehlike barındırmadığını belirten Arı, korkulacak bir durum olmadığını bildirdi.Astronom Erkan Arı, Ay’ın iki etkiden dolayı turuncu veya kırmızı renkte gözüktüğünü sadece tam Ay tutulmalarında Ay’ın kırmızılaştığını söyledi.

Arı, şu ifadelere yer verdi:

"Güneş’ten gelen ışığın içerisinde gökkuşağının içinde bulunan tüm renkler bulunur. Dünya’nın atmosferi ise bu ışığı renklerine ayırır. Bu ayrılma, renklerin kırılma miktarının farklı olmasından meydana gelir. Atmosferimiz, kırılan kırmızı ışığın bir kısmını uzaya yansıtır ve tam Ay tutulması anında Ay, Güneş’ten ışık alamaz ve atmosferden yansıyan bu kırmızı ışık Ay’ı aydınlatır. Yani Ay’ın kendisi kırmızı olur. Ay, daima doğarken ve batarken kırmızı\turuncu gözükür”

Güneş battıktan sonra ve doğmadan hemen önce Güneş ışınlarının yaptığı açı nedeniyle atmosferin ufuk kısmının kırmızılaştığını vurgulayan Arı, kırmızı atmosferden geçen gri Ay görüntüsünün ise Ay’ın kırmızı gözükmesine sebep olduğunu, Ay’ın kırmızı gözükmesinin sebebinin Ay’ın kırmızı olmasından değil atmosferin kırmızı olmasından kaynaklandığını ifade etti.Arı, Kanlı Ay Tutulmasının ise Ay doğarken tam Ay tutulması gerçekleştiği zaman, hem tam tutulmadan kaynaklı kırmızılık hem de atmosferin kırmızılığının üst üste gelmesiyle Ay’ın koyu kırmızı gözükmesine sebep olduğunu söyledi.Arı, "Her tam Ay tutulması Dünya’da bir yerlerde Kanlı Ay Tutulmasıdır.

O halde tabir bu ise kanlı ay tutulması olmayan tam tutulma olamaz. Türkiye’nin sadece batı bölgelerinde Ay doğarken atmosferin kırmızı olmasından dolayı, kırmızı gözükecek. Tam tutulma başladığında ise Ay, gökyüzünde yükseldiği için atmosferin kırmızılığından kurtulacak ancak bu kez tam tutulmanın kırmızılığı başlayacak. Türkiye’nin en batısı çok kısa bir süre kanlı olarak izleyebilecek" diye konuştu.

Türkiye'de tutulma saat kaçta başlayacak?

Türkiye’de kanlı Ay tutulması27 Temmuz akşamı saat 20.10 civarında başlayacak. 22.30’a kadar net bir şekilde devam edecek. Tam tutulma anı 28 Temmuz 00.10'a kadar sürecek. Akabinde 02.30 civarında ise yarı gölgeli tutulma ile birlikte kanlı Ay tutulması son bulacak.

Ay’ın tutulma saatleri:

- 27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

- 27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

- 27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma

- 28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

- 28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

- 28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

Söz konusu kanlı Ay tutulması Türkiye’den baştan sona kadar izlenebilecek. Her hangi bir ekipmana ihtiyaç olmadan tutulmayı baştan sona izlemek mümkün olacak. Tutulmanın ilk başladığı saatlerde Ay, Güneydoğu görülecek ilerleyen saatlerde ise Doğu yönünde görülmeye başlayacak.

Tulmanının baştan sona tamamen izlenebileceği alan (turuncu bölge) ve sırasıyla tutulmanın (koyudan açığa doğru görüş azalıyor) izlenebileceği bölgelern

Aynı gece Mars’ta görünecek!

Kızıl gezegen olarak bilinen Mars, 27 Temmuz günü son 15 yılı boyunca Dünya’ya olduğu en yakın konumda olacak. Kanlı Ay tutulması sırasında Ay’ın sağ tarafında parlak bir yıldız gibi belirecek olan Mars, Ay tutulması süresinde Ay’ı takip edecek.

Bir sonraki buluşma 2020'de

Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.

Mars en son 2003'te, son yakınlaşmadan neredeyse 60 bin yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelmişti. Bir sonraki buluşma için ise o kadar beklemeye gerek kalmayacak. Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.