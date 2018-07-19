Teknoloji Kanlı Ay tutulması en net Türkiyeden izlenecek
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Kanlı ay tutulması Türkiye’de kaçta başlayacak?

Kanlı Ay tutulması en net Türkiye'den izlenecek

Kanlı Ay tutulması 27 Temmuz tarihinde gök yüzünde görsel bir şölen sunacak. Tam ay tutulması ile birlik kızıl bir görünüme bürünecek olan Ay, Türkiye’den en net şekilde izlenebilecek. Ayrıca hiç bir ekipmana gerek kalmadan kanlı ay tutulması çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. 5 saat 40 dakika sürecek olan kanlı Ay tutulması ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

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27 Temmuz'da kanlı Ay tutulmasının tamamı Türkiye'den net bir şekilde görülecek.
27 Temmuz'da kanlı Ay tutulmasının tamamı Türkiye'den net bir şekilde görülecek.

Kanlı Ay tutulması 27 Temmuz’da Türkiye’den tamamen görünecek. Tam ay tutulması ile bilirlikte Ay, kızıl görüntüye kavuşacak. Gök yüzünde tamamen görsel bir şölene dönüşecek bu olayın tamamı ise Türkiye’den net bir şekilde izlenecek.

Kanlı Ay tutulması nedir!

Star'ın haberine göre kanlı Ay tutulması tam Ay tutulması ile birlikte Ayı’ın kırmızı bir görüntüye kavuşması durumuna deniyor. 27 Temmuz tarihinde kanlı Ay tutulmalarını çok net bir şekilde izlemek mümkün olacak. 27 Temmuz tarihinde yaşanacak ve tam Ay tutulması ile gerçekleşecek kanlı Ay tutulması daha belirgin izlenebilecek. Tutulma 5 saat 40 dakika sürecek.

Türkiye'de tutulma saat kaçta başlayacak?

Türkiye’de kanlı Ay tutulması27 Temmuz akşamı saat 20:10 civarında başlayacak. 22:30’a kadar net bir şekilde devam edecek. Tam tutulma anı 28 Temmuz 00:10'a kadar sürecek. Akabinde 02.30 civarında ise yarı gölgeli tutulma ile birlikte kanlı Ay tutulması son bulacak.

Söz konusu kanlı Ay tutulması Türkiye’den baştan sona kadar izlenebilecek. Her hangi bir ekipmana ihtiyaç olmadan tutulmayı baştan sona izlemek mümkün olacak. Tutulmanın ilk başladığı saatlerde Ay, Güneydoğu görülecek ilerleyen saatlerde ise Doğu yönünde görülmeye başlayacak.

Tulmanının baştan sona tamamen izlenebileceği alan (turuncu bölge) ve sırasıyla tutulmanın (koyudan açığa doğru görüş azalıyor) izlenebileceği bölgelern

Aynı gece Mars’ta görünecek!

Kızıl gezegen olarak bilinen Mars, 27 Temmuz günü son 15 yılı boyunca Dünya’ya olduğu en yakın konumda olacak. Kanlı Ay tutulması sırasında Ay’ın sağ tarafında parlak bir yıldız gibi belirecek olan Mars, Ay tutulması süresinde Ay’ı takip edecek.

Kanlı ay tutulmasına hazır olun
TEKNOLOJİ
Kanlı ay tutulmasına hazır olun

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