Teknoloji Koronavirüse karşı yerli aşı çalışması başladı
BİLİM

Koronavirüse karşı yerli aşı çalışması başladı

Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmada, koronavirüsün vücuda tutunmasını sağlayan 'S' (spike) proteine karşı vücudun antikor üretmesinin sağlanması amaçlandı- Bilim insanları "Kovid-19 S" ismi verilen bu proteini de DNA teknolojisiyle, tütün ailesinden 'nicotiana benthamiana' adlı otsu bir bitkiden çoğaltacak. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar: "Tüm dünya için tehdit oluşturan bu hastalığın tedavisi için ülkemizde de yüksek teknoloji kullanılıp aşı çalışmaları gerçekleştirilerek, bu aşının yerli olarak üretilmesi ve ticarileşmesi mümkün olabilecektir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Bitkiden saflaştırılan madde aşı formatına dönüştürülecek.
Bitkiden saflaştırılan madde aşı formatına dönüştürülecek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar, yaptığı açıklamada, dünyaya yayılan Kovid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Prof. Dr. Anne Frary, Dr. Hatice Şelale, Dr. Nergiz Gürbüz Çolak'ın katkılarıyla Kovid-19 için aşı çalışmalarına başladıklarını belirten Doğanlar, bu sürecin üstesinden gelmek için gayret göstereceklerini vurguladı.

Virüslerin hücreye tutunmak için dış yüzeylerinde bir protein barındırdığına işaret eden Doğanlar, çalışmalarını bunun üzerinden yürütmeye karar verdiklerini anlattı.

Vücuda söz konusu proteini vererek virüse karşı bağışıklık geliştirilmesini sağlamaya çalışacaklarını belirten Doğanlar, şu bilgileri verdi:

"Hedefimiz geliştireceğimiz aşıyla, koronavirüsün vücuda tutunmasını sağlayan 'S' (spike) proteine karşı vücudun antikor üretmesini sağlamak. Böylece vücut virüse yakalanmadan bağışıklık kazanacak. Kovid-19 virüsünün yüzeyinde bulunan ve insan hücre yüzeyindeki 'ACE2' ile etkileşime girerek insan hücresi içine viral genetik materyalin alınmasını sağlayan, S proteinidir. Dolayısıyla 'Kovid-19 S' proteini bu virüsün hastalık yapabilme yeteneğine sebep olan ve insan bağışıklık sistemi hücreleri tarafından tanınan birincil antijendir."

İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar

Kovid-19 genom bilgisini tespit ettik

"Kovid-19 S" proteininin de gen dizilerinin bilindiğini anlatan Doğanlar, "Bu gen dizisi bilgileri kullanılarak Kovid-19 S proteininin rekombinant olarak üretilmesi mümkün. Kovid-19 S proteinini, rekombinant DNA teknolojileriyle tütün ailesinden 'nicotiana benthamiana' adı verilen otsu bir bitkiden çoğaltacağız. Bitkiden bunu saflaştıracağız. Bunu da aşı formatına getireceğiz." diye konuştu.

Üretilen aşının ilk testlerinin hayvanlarda gerçekleştirileceğini, daha sonra da bunun klinik çalışmalarının mümkün olabileceğini belirten Doğanlar, şunları kaydetti:

"Uygulanan yöntemin, kullanılan diğer aşı üretim yöntemlerine göre pek çok avantajı var. Öncelikle bitkiler daha düşük maliyetle yüksek miktarlarda büyütülebildiği için aşının temel içeriği olan rekombinant proteinlerin, yüksek miktarda düşük maliyetle üretilmesi mümkün olabilecek. Tüm dünya için tehdit oluşturan bu hastalığın tedavisi için ülkemizde de yüksek teknoloji kullanılıp aşı çalışmaları gerçekleştirilerek, bu aşının yerli olarak üretilmesi ve ticarileşmesi mümkün olabilecek."

"Bitki fabrika gibi çalışacak"

Araştırmacılardan Dr. Hatice Şelale ise birincil amaçlarının "Kovid-19 S" proteinini bitkide üretmek olduğunu vurguladı.

Sonrasında ise araştırmanın bir üst boyuta taşınacağını anlatan Şelale, "Burada S proteinini üreteceğimiz bitkimiz bir fabrika gibi çalışacak. Bitkiden S proteinini elde etme sürecinin yaklaşık 7 ay süreciğini tahmin ediyorum. Ondan sonra da ilgilenenlerle süreç devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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