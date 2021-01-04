Teknoloji Kurumsal şirketler, Turkcell Bulutta verilerini SAS çözümleriyle yönetecek
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Kurumsal şirketler, Turkcell Bulut’ta verilerini SAS çözümleriyle yönetecek

Turkcell Dijital İş Servisleri, analitik ve yapay zeka lideri SAS ile bir işbirliğini hayata geçirdiğini duyurdu. İşbirliği kapsamında şirketlerin kendi verilerini SAS’ın analitik zekasını kullanarak Turkcell Bulut’ta yönetebileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Turkcell Bulut
Turkcell Bulut

Dijital operatör Turkcell Dijital İş Servisleri, yazılım şirketi SAS ile işbirliğine imza attı. Yapılan işbirliği kapsamında şirketlere Turkcell'ingüçlü bulutaltyapısı, büyük veri ve dijital servisler alanındaki uzmanlığı ile SAS'ın analitik ve yapay zeka alanlarındaki hizmetlerinin bir arada sunulacağı belirtildi. Turkcell SAS Analitik Çözümler çatısı altında sunulan ürünlerle ilk yatırım maliyeti olmadan hızlı kurulumyapılarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlanacak.

Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata.

SAS ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden şirketin Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

  • Kurumlarımızın uçtan uca dönüşümüne eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile ihtiyaca uygun yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda gerek yerli gerekse de uluslararası şirketlerle iş birliğine giderek kurumlarımızın taleplerini tek noktadan karşılamak için çalışıyoruz. Son olarak analitik lideri SAS ile önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirdik. Bu sayede Turkcell olarak dijital dönüşüm danışmanlığımız ile kurumsal müşterilerimize SAS’ın analitik zekasını kullanmaları için ihtiyaç duydukları çözümleri sağlıyoruz. Veriden işine değer katan şirketlerimizin rekabette öne çıkacağı bilinciyle hareket ederek şirketlerimize Turkcell Bulut’ta kendi verisini SAS’ın analitik yeteneğiyle işleme imkanı tanıyoruz. Böylece Türkiye’deki şirketlerin verisini yine ülkemiz sınırları içerisinde saklıyoruz.

Milli bulut bilişim altyapısıyla dijital dönüşüme katkı

SAS Güneydoğu Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Tayfun Topkoç'un konuyla alakalı açıklaması şöyle:

  • Turkcell ile Türkiye’nin ekonomisinde katma değer yaratacak bulut bilişimi alanındaki ortaklığımız sayesinde analitik iş çözümlerinin daha hızlı hayata geçeceği bulut ortamı sunuyoruz. İş birliğimiz dahilinde analitik yöntemler kullanma vizyonu olan, verisi bulunan ve bu veriden değer yaratmak isteyen tüm kurumlara ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlayabileceğiz. Ayrıca Türkiye’nin verilerinin ülke içerisinde korunması stratejisini izleyerek milli bulut bilişim altyapısı ile dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan ve bu yatırımı yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde firmaların verilerini yurt dışına çıkarmadan kolaylıkla analitik ve yapay zekayla değere dönüştürebileceklerine inanıyoruz.

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