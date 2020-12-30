Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor

Turkcell’in abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan DijitalOperatör uygulaması büyümeye devam ediyor. Verilen bilgiye göre, standart bir abonelik uygulamasından daha fazlası olan Dijital Operatör’ü, Turkcell dışındaki operatörlerin aboneleri de kullanabiliyor. Toplam indirme sayısı 55,8 milyonu, ortalama aylık kullanıcı girişi sayısı ise 225 milyonu bulan uygulama içinden operatörün yeni elektronik pazar yeri platformu olan Pasaj’daki avantajlı tekliflere de ulaşılabilindiği belirtildi.

Dijital Operatör uygulamasının Turkcell abonelerinin hayatını kolaylaştıran özelliklerle gelişmeye devam ettiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, uygulamanın tamamen kendi mühendisleri tarafından geliştirildiğine dikkat çekti. Erkan sözlerine şöyle devam etti: