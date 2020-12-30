Teknoloji Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor
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Dijital Operatör uygulamasına ayda 225 milyon giriş yapılıyor

Turkcell ‘Dijital Operatör’ünün toplam indirme sayısının 55,8 milyona, ortalama aylık kullanıcı girişi sayısının ise 225 milyona ulaştığı açıklandı.

Yunus Emre Şahin İHA
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

Turkcell’in abonelik işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan DijitalOperatör uygulaması büyümeye devam ediyor. Verilen bilgiye göre, standart bir abonelik uygulamasından daha fazlası olan Dijital Operatör’ü, Turkcell dışındaki operatörlerin aboneleri de kullanabiliyor. Toplam indirme sayısı 55,8 milyonu, ortalama aylık kullanıcı girişi sayısı ise 225 milyonu bulan uygulama içinden operatörün yeni elektronik pazar yeri platformu olan Pasaj’daki avantajlı tekliflere de ulaşılabilindiği belirtildi.

Dijital Operatör uygulamasının Turkcell abonelerinin hayatını kolaylaştıran özelliklerle gelişmeye devam ettiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, uygulamanın tamamen kendi mühendisleri tarafından geliştirildiğine dikkat çekti. Erkan sözlerine şöyle devam etti:

  • Dijital Operatör uygulamamız, dijital ürünlerimiz arasında özel bir yere sahip. Müşterilerimize doğrudan dokunabildiğimiz, ihtiyaçlarına hızlıca çözüm bulabildiğimiz bir platform. Abonelerimiz, yapay zeka teknolojisini kullanan Asistan’dan destek alarak çağrı merkezini aramaya gerek kalmadan uygulama içinden pek çok işini kolayca yapabiliyor. Ayrıca düzenli olarak harcamalarını takip edip ödemelerini hızlıca yapabiliyor, Pasaj’dan güvenli alışveriş yapabiliyor, ürün ve servilerimiz hakkında bilgi alabiliyor ve tüm bunları yaparken artık bir fenomene dönüşmüş olan Salla Kazan ile de bol bol GB ve dakika hediyesi kazanıyorlar. Toplamda 55 milyon indirmeyi geçen Dijital Operatör uygulamamız içinden ödenen fatura sayısının geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş olması da müşterilerimizin Dijital Operatör’ü ne kadar benimsediğinin bir göstergesi.
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