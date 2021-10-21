KVKK arama motorlarında istenmeyen bilgiler için 'unutulma hakkına' rehberi hazırladı: Başvuru nasıl yapılıyor?

Kişilerin kimsenin görmesini istemediği internet ortamında bulunan özel bilgilerinin yayından kaldırılmasını kapsayan "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" rehberi yayınlandı. Konu hakkında bilgi veren Adem Burak Yılmaz, KVKK tarafından yayınlanan Unutulma Hakkı konusunu değerlendirdi. Yazılı medya, dijital medya ve görsel medyada yayınlanan haberlerde kişilerin şahsi menfaatlerine zarar veren özel verilerinin de servis edilmesi konusu KVKK kapsamında ele alındı.

Kişilerin haklarına saygı gösterilecek

Buna ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde Yılmaz, toplum içinde tanınan bireyler hakkında çıkan haberlerin haber değeri kalmamasına rağmen internet ortamından erişilebilir olması konusunun itibar zedeleyici olması durumunda KVKK kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Kişisel hayatın Anayasa tarafından korunduğuna dikkat çeken Yılmaz, kişilerin Unutulma Hakkına saygı gösterilmesini gerekli kıldığını belirtti.

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Avukat Adem Burak Yılmaz

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İstenmeyen veriler silinebilecek

Yayınlanan rehber hakkında detaylı bilgi veren Yılmaz, "KVKK tarafından "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" rehberinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 20.10.2021 tarihinde "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi" isimli rehberde unutulma hakkıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişimine değinilmiştir" dedi. Kişilerin arama motorlarından kendileri hakkında istemedikleri verileri silinmesi için yapılması gerekenleri anlatan Yılmaz, "Unutulma hakkı, yaşamını sürdürmek isteyen her bireye, artık bilinmesini istemediği geçmişine ait kişisel verilerinin dijital dünyadan silinmesini isteme hakkını vermektedir. Kişiler internet ortamında paylaştığı şahsi bilgilerini kaldırmak veya haklarında çıkan haberlerde kişisel bilgileri ve fotoğrafları haberin artık kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle geçerliliği kalmadığı için ilgili internet sitesi veri tabanlarından silinmesini-kaldırılmasını isteyebilir" diye konuştu.

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"Ceza gerektiren bir suç"

Ayrıca kişilerin isim ve soy isimleri ile arama motorlarında yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin bilgi veren Yılmaz şöyle konuştu: "Yayinlanan bilginin; ilgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması, arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması, içeriğinin doğruluğu, kişinin çalışma hayatı ile ilgisi, ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması, özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması, güncelliği, kişi hakkında önyargıya sebep olması, kişi açısından risk doğurması, kişinin kendisi tarafından yayımlanma durumu, İçeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması, yayınlanmasında yasal zorunluluk olması, ceza gerektiren bir suçla ilgili olması gerekir."

Başvuru nasıl yapılacak?

İlgili kişilerin unutulma hakkı çerçevesinde Kuruma şikâyette bulunmadan önce Kanunun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesi uyarınca, kişisel verilerini işleyen veri sorumlusuna başvuruda bulunması zorunlu olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yayınlanan rehberde 'Başvuru Usulü' başlıklı 5. maddesinde ilgili kişinin veri sorumlusuna başvuru yöntemleri belirlenmiştir. Buna göre ilgili kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imzayla veya amaca yönelik hazırlanan yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilecektir. Kişilerin unutulma hakkına yönelik olarak öncelikle arama motorlarına başvuru yapması gerektiği rehberde belirtilmiştir.

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