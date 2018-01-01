Mermi isabet ettiğinde elmas kadar sert olan materyal keşfedildi

Grafen'in elmas kadar sert bir hal aldığını gösteren çizim.

Bu gösterişli teknoloji, grafen denen inanılmaz malzemenin özellikleri sayesinde mümkün oluyor. Grafen, tek katmanlı karbon atomlarının altıgen lattekül şeklinde dizilmesiyle elde edilen ilginç bir malzeme. Aslında günlük hayatta bir çoğumuzun karşılaştığı bir malzemedir. Örneğin kurşun kalemlerde grafen benzeri olan grafit kullanılır.

New York Üniversitesi'nde Gelişmiş Bilim Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları, daimene'nin kurşun durdurma gücünü iki katman grafeni birleştirdiklerinde keşfetti. Bu iki katmanlı levhalara yeterli güç uygulandığında, delinmez bir elmas levha halini alıyor.

Grafen malzemesinin dizilişi.

Projenin lider araştırmacısı Elisa Riedo, bir açıklamasında şöyle diyor: "Bu incelikte ilk defa bir elmas kadar yüksek dayanıklılığa ulaşılıyor. Önceden tek katmanlı grafeni test ettiğimizde, baskı uygulayınca çok yumuşak bir levha hissediliyordu. Ama levha tam olarak iki katman olunca, baskı uygulandığında birden bire elmas kadar, hatta elmastan daha sert hale geldiğini fark ettik."

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İşin daha da ilginç kısmı ise, araştırmacıların keşfettiğine göre bu etki sadece iki katman grafen birleştirildiğinde ortaya çıkıyor. İki katmandan fazla olursa, işe yaramıyor.

Vücut zırhı olarak kullanımının yanında araştırmacılar, levhanın üzerine çukur açıldığında yeni bir iletkenlik özelliği olup olmadığını araştırıyorlar. Kurşun geçirmez yelekler bu inanılmaz malzeme için sadece bir başlangıç olabilir.