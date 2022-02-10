Teknoloji Metaverse çılgınlığı Arsaların yarısını Türkler kapatmış
BİLİM AKTÜEL

Metaverse çılgınlığı: Arsaların yarısını Türkler kapatmış

Türkiye’deki Metaverse (sanal evren) merakı şaşırtıcı boyutlara ulaştı. TÜBİTAK Bilgem Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun’un verdiği bilgiye göre Metaverse’de en çok arsa/yer satışı yapan platformda yaklaşık 25 bin bölüm satıldı, bunun yarısını Türkler aldı. Küresel anlamda henüz bir alış patlaması yaşanmadığını belirten Uzun, “Ekonomik risk alarak buralardan arsa satın almak hayal kırıklıklarına yol açabilir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Metaverse çılgınlığı: Arsaların yarısını Türkler kapatmış ​ ​
Metaverse

Son dönemin gözde teknolojisi Metaverse, Türkiye’de büyük bir ilgi görüyor. Bu sanal evrende satılan arsalara Türk yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor. Evrenin en popüler platformlarında satılan 25 bin arsa/bölümün yarısı Türkiye’den alındı.

Marmara Üniversitesi’nde de “Metaverse” ile ilgili bir zirve düzenlendi. TÜBİTAK Bilgem’in sponsorlarından olduğu zirvede, akademisyenler ve uzmanlar Metaverse dünyasına ilişkin gelişmeleri masaya yatırdı. Programda konuşmacı olarak yer alan TÜBİTAK Bilgem Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Metaverse konusunda dikkat edilmesi gerekenleri Yeni Şafak’a anlattı.

Sadullah Uzun
Sadullah Uzun

SANAL İLE GERÇEK DENGESİ KORUNMALI

Metaverse’nin 1992 yılından beri kavram olarak hayatımızda olduğunu söyleyen Uzun, 2021’in Ekim ayı ile birlikte Google aramalarında zirveye ulaştığını belirtti. Metaverse’nin 3D sanal bir ortam olduğunu ve ileride Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal uygulamaların Metaverse’ye geçeceğini anlatan Uzun, Metaverse’nin “sahte cennet” vaad ettiğini söyledi.

İnsanların bu ortamda oldukça fazla vakit geçireceğini ve gelecekte bunun bir risk olacağını vurgulayan Uzun, “Tedbirler şimdiden alınmalı. Metaverse, bireyselleşmeyi arttıracak ve hareketi azaltacak. Bu yüzden gerçek dünya ve sanal dünya arasında dengenin korunması için şimdiden çalışmalar yapılmalı” diye konuştu.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Türk halkının Metaverse’ye yoğun ilgi gösterdiğini ve bu durumun beraberinde riskler getirdiğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

  • Metaverse’de en çok arsa/yer satışı yapan platformda yaklaşık 25 bin bölüm satılmış. Bu rakamın yaklaşık yarısını da Türkler oluşturuyor. Küre çapında bir alış patlaması henüz yok. Dolayısıyla büyük ekonomik riskler alarak buralardan arsa satın almak hayal kırıklıkları oluşturabilir. Henüz popülerleşmiş metaverse platformları yok. Bu nedenle şimdilik risk alınmaması isabetli olabilir. Bu konuda fırsatı kaçırma korkusundan uzak kalınmalı.”

22 MİLYAR DOLARLIK NFT PAZARI

Metaverse dünyasının dijital tüketim malzemeleri olan NFT’nin (non-fungible token) de ciddi bir pazara dönüştüğünü aktaran Uzun, “NFT’nin 2018 yılında pazar payı 40 milyon dolardı. Bu rakam 2019’da 140 milyon 2020’de ise 340 milyon dolara çıktı. Büyük markaların da sektörün içine dahil olmasıyla NFT dünyası ivme kazanarak 2021 yılında 22 milyar dolar pazar payına ulaştı” dedi.

OVR, The Sandbox ve Decentraland Metaverse arsalarının satıldığı en popüler platformlar arasında yer alıyor.
OVR, The Sandbox ve Decentraland Metaverse arsalarının satıldığı en popüler platformlar arasında yer alıyor.

Metaverse’te ‘hukuk’ şart

Herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı Metaverse’de kullanıcıları bekleyen sorunların nasıl çözüleceği merak ediliyor. Bilişim hukukçusu Av. Görkem Gökçe merak edilenleri Yeni Şafak’a anlattı. Metaverse’de yaşanacak sıkıntıları çözmek için kurallar koyulması gerektiğini belirten Gökçe, “Meta Evren’de de doğal olarak birçok hukuki problemle karşılaşacağız. Bu problemlerin çözümü içinse ‘Meta Evren Hukuku’ ihtiyacının ortaya çıkacağına şüphe yok. Özellikle fikri mülkiyet, rekabet, ceza, tüketici, insan hakları gibi pek çok alanın Metaverse uygulamaları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerekebilecek” dedi.

Görkem Gökçe
Görkem Gökçe

SANAL TAPU

İnsanların arsa satın almak için adeta birbiriyle yarıştığı bu sanal evrende arsaların satımında veya kullanımında hukuksuzlukların yaşanabileceğini ifade eden Gökçe, “Meta Evren’deki idari konuların nasıl yürütüleceği ile ilgili belediyenin hizmetlerinden faydalanabilir, sanal tapu dairelerinde işlem yapabilir veya şikayetlerimizi bildirebilir duruma gelmemiz gerekiyor” dedi.

SİBER ZORBALIK VE TACİZ

Metaverse’de yaşanabilecek taciz girişimlerine karşı da ciddi düzenlemeler gerekiyor. Gökçe, “Bu evrende bir suç işlendiğinde, örneğin bir dijital varlığınız çalındığında, dolandırıldığınızda, siber zorbalığa veya tacize maruz kaldığınızda ne yapılacağı da şimdilik büyük bir soru işareti. Metaverse’ye girilirken kullanıcıların birçok kişisel verisi işlenecektir. Bu kapsamda burada yaşanacak bir ihlal halinde hem kişilerin hem de kurumların neler yapabileceği en önemli konulardan olacak. Meta Evren’in ceza hukuku boyutu da burada ön plana çıkacak” diye konuştu.

Dijital göçmenlerin metaverse hazırlığı
TEKNOLOJİ
Dijital göçmenlerin metaverse hazırlığı

Metaverse ile hayatımıza girecek: Sanal emlakçılar ve dijital dedektifler geliyor
FOTOĞRAF 12
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Bilim kurgu romanlarında ve filmlerinde yıllar önce sıklıkla görülen 'metaverse' kavramının, çok da uzak olmayan bir gelecekte hayatımızın önemli bir parçası olacağına işaret edildi. Kavramın benimsenmeye başlamasıyla birlikte, yeni meslek grupları için de önemli bir gelir kapısı oluştu. Peki metaverse nedir? İşte metaverse ile hayatımıza girecek olan meslekler...<br>
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Fiziksel bir çaba harcamadan tamamen sanal dünyada, cihazlar sayesinde oluşturulan algısal evren olarak tanımlanabilecek metaverse, teknoloji devlerinin yeni gözdesi oldu.
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Uzmanlara göre; blok zinciri ve kripto para teknolojilerinin yanı sıra, sanal dünyalardaki emtia yatırımlarına da entegre olacak olan 'metaverse', birçok insanın kendi sanal temsilleri ile birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebilmelerine olanak sunacak. İnternetten sonra en önemli buluş ve geleceğin dijital dünyası olarak nitelendirilen 'metaverse', yeni çalışma ve iş fırsatlarını da beraberinde getirecek.
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İşte 'metaverse' ile hayatımıza girmesi beklenen meslekler...
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1) Sanal Emlak Uzmanı<br><br>'Metaverse'; insanların sosyalleşebilmesine olanak sağlayacak olmasının yanı sıra, insanların ve şirketlerin sanal arsa, ev ve dükkân gibi ihtiyaçlarına da cevap sunacak. 'Metaverse' evrenindeki sanal araziler, bir çeşit emlak ekonomisi oluşturacak. Bu durum, sanal emlak uzmanlığı gibi yeni bir iş tanımını da beraberinde getirecek.
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2) Risk Yönetimi Uzmanı<br><br>'Metaverse' evreni; blok zinciri, kripto para ve NFT gibi yatırım araçlarını da bünyesine entegre edecek. Yeni ve dijital teknolojik yapıya sahip yatırım araçlarına yapılacak yatırımlar kapsamında, risk yönetimi uzmanları da önem kazanacak. Risk yönetimi uzmanları, bir şirketi veya bireyi potansiyel olarak 'metaverse' evreninde etkileyebilecek finansal riskleri değerlendirmekten sorumlu olacak.
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3) Blok Zinciri Uzmanları ve Geliştiricileri<br><br>Blok zinciri uzmanları ve geliştiricileri; finansal hizmetler, kamu, teknoloji şirketleri, e-ticaret ve pazarlama alanlarında önemli bir konuma sahip olacak. Bu uzmanlar, 'metaverse' evreninde de blok zincirinin kullanıcılara daha iyi hizmet vermesinin yollarını arayacak.
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4) Dijital Dedektif<br><br>Dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları, hem şirketler hem de bireyler için artık daha da fazla önem taşıyacak. Bu alanda uzmanlaşmış elemanlara, 'metaverse' ile birlikte daha fazla ihtiyaç duyulacak.
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5) Oyun Tasarımcıları<br><br><br>Çevrim içi oyunların, her yıl hem artan oyuncu sayısı hem de yarattıkları ekonomik büyüklük ile dikkat çektiği biliniyor. 'Metaverse' evreniyle birlikte ise özellikle VR (Sanal Gerçeklik) tabanlı oyunların prototipini oluşturacak, tasarlayacak ve kullanıcılarla buluşturacak oyun tasarımcılarına rağbet olacak.
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6) Dijital Satış Uzmanı<br><br><br>'Metaverse'; hem bireylere hem de markalara ürünlerini pazarlama, satma ve gelir elde etme noktasında yeni fırsatlar sunacak. Fiziksel dünyada özellikle mağazalarda iletişim kurulan satış uzmanlarına ve satış temsilcilerine, 'metaverse' evreninde de ihtiyaç duyulacak. Fiziksel mağazalarda görmeye alışılan satış temsilcileri ve uzmanları, avatarları ile dijital evrende de boy göstermeye başlayacak.
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7) Siber Güvenlik Uzmanı<br><br>Dünya daha dijital hale geldikçe; siber suçlar da tüm bireyler, işletmeler ve devlet kurumları için en büyük tehditlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu durum, 'metaverse'de de bireylerin ya da şirketlerin fiziksel güvenliğini korumak kadar önemli bir hal alacak. Siber güvenlik, 'metaverse' ile birlikte hayatın her alanına daha fazla yayılacak ve her bireyin veya şirketin gelecekte bir siber uzman güvenlik uzmanı olacak.
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8) Pazarlama Yöneticisi & Danışman<br><br><br>'Metaverse' evreni, iş ve özel hayata dair birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Yeni kuşakların ve yeni tüketicilerin beklentileri, iletişim süreçlerini de kökten değiştirecek. İletişim alanında her kademede uzman iş gücü, 'metaverse' dünyasında da hizmet verecek. Hem fiziksel hem de dijital dünyaya hakim iletişim uzmanları ve bu uzmanların yer aldığı ajanslar, markaların gündeminde olacak. Pazarlama yöneticilerinin iş tanımlarına ise yeni görev alanları eklenecek. Pazarlama yöneticileri; kripto paralar ve blok zinciri teknolojilerini de kullanarak potansiyel kullanıcıları tanımlayacak, eğilimlerini izleyecek ve şirketlerin pazar paylarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yeni stratejiler geliştirecek.
Metaverse ile hayatımıza girecek: Sanal emlakçılar ve dijital dedektifler geliyor
Özellikle Facebook'un gerçeğe yakın sanal dünyalar oluşturma vizyonunu daha iyi yansıtmak için şirket adını 'Meta' olarak değiştirmesi sonrası 'metaverse' kavramı, popülaritesini ciddi oranda artırdı. Kavramın benimsenmeye başlamasıyla birlikte, yeni meslek grupları için de önemli bir gelir kapısı oluştu. Peki metaverse nedir? Metaverse meslekleri nelerdir? İşte 'metaverse' ile hayatımıza girecek olan meslekler...


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