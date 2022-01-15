Dijital göçmenlerin metaverse hazırlığı

2018’de vizyona giren Başlat: Ready Player One adlı film, metaverse ile ilgili fantastik yapımlardan biri olarak meraklılarına fikir veriyor.

Yakın geleceğin dijital dünyası metaverse’e son günlerde ilgi büyük. Sanal evrenin meraklıları konunun uzmanlarından dersler almaya başladı bile. 3 boyutlu karakter tasarlama, kripto para sahibi olma, sanal cüzdan güvenliği, NFT dünyasına giriş, metaverse eğitimi, artırılmış gerçeklik deneyimleri gibi birçok konuda eğitim alan kişiler, saati 400 TL’yi bulan online derslerle bilgi ediniyor.

‘GERİ KALMAMAK’ İÇİN DE GELENLER VAR

Gelecek Teknolojileri Danışmanı Devrim Danyal, metaverse konusunda hem teorik hem pratik eğitimler verdiklerini söyledi. Danyal, “Eğitime gelenler arasında çeşitli yelpazeden insanlar var. En temeliyle, ‘geri kalmamak’ ya da ‘merak’ unsuruyla gelenler. Bu işe yatırımcı, teknik uygulayıcı olarak girenler var. Bunun yanı sıra özellikle torunlara bir şeyler anlatıyor olmak için geliyorlar. ‘Dede sen de artık nasıl bilmiyorsun’, denmemesi için. Torunların dilinden anlamak için dersler veriyoruz.” dedi.

ÖZGÜN Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır?

GERÇEK DÜNYADAN SIKILANLAR İLGİ DUYUYOR

“Farkında olmadığımız ama seneler sonra ortaya çıkacak bir yaşam şimdi filizleniyor.” diyen Danyal, şöyle konuştu: “İşin korkutucu tarafı da şu, herkes artık gerçek dünyadan o kadar sıkılmış ki, ‘Belki burası bir kaçıştır’ diyor.”

METAVERSE’TEKİ KAHVECİDE BULUŞALIM

Bu sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyleyen Danyal, “Hani ben size desem ki bana bir Whatsapp mesajı gönderin, gözünüz kapalı atarsınız. Ama desem ki, metaverse dünyasındaki X kahvecide buluşalım, ‘orası neresi, hangi cihazı kullanacağım’ dersiniz. Örneğin şu an Zoom üzerinde yapılan toplantılar da ileride VR gözlükleri ile aynı ortama taşınarak 3 boyutlu hale gelecek. Bunlar da yavaş yavaş öğrenilecek, biz de birazcık o süreci hızlandırmaya çalışıyoruz, değişimler eskisi gibi 5-10 sene sürmüyor.” şeklinde konuştu.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Estetik, mekân, pagan ve metaverse

Şarjı bittiğinde sona erecek bir dünya

Klinik Psikolog Gökhan Ergür, ışıltılı olarak sunulan sanal evrene karşı gerçekten kopmama uyarısı yaptı. Ergür, “Metaverse evrende artık insanlar kendi dizayn edecekleri ‘metahuman’lara (sanal insan) dönüşebiliyor. Bu dünyada oturduğunuz küçük daireyi bir anda devasa bir malikaneye dönüştürüyorsunuz. Bu insan için parıltılı bir arzu nesnesi olarak görülebilir fakat bilmemiz gereken şu ki bu evren gerçek değil ve şarjı bittiğinde sonlanacak bir dünya.” dedi. Ergür, iyi bir yatırım olarak sunulan sanal arazilere ilişkin de ‘aman fırsatı kaçırmayalım’ psikolojisini değerlendirerek “Değer kaybeden, neredeyse sıfırlanan projelerin varlığından kimse bahsetmiyor.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yeni meslekler: ‘Dünya’ ve ‘Avatar’ tasarımcılığı

Geleceğin meslekleri listelerinde ‘metaverse’ yine popüler. Metaverse Donanım Geliştiricisi, Metaverse Anlatıcısı, Dünya Tasarımcısı, Metaverse Siber Güvenlik Uzmanı ve özellikle Avatar Tasarımcılığı gibi mesleklerin adımları şimdiden atıldı. Çeşitli üniversitelerde ilgili bölümler açılmaya başlandı. Son olarak Nişantaşı Üniversitesi’nde bahar döneminde “Oyunun Yeni Ekosistemi: Pazarlama, Metaverse ve Sporun Evrimi” dersi verilecek.