Teknoloji Microsofttan ilginç Windows 95 sürprizi
İNTERNET

Microsoft'tan ilginç Windows 95 sürprizi

Microsoft, ilginç bir sürpriz yaparak Windows 95’i tekrar gündeme getirdi. Yazılım devi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Windows 95 logolu bir kazak tasarladıklarını duyurdu.

Yeni Şafak
Windows 95 logolu kazağın fotoğrafı.
Windows 95 logolu kazağın fotoğrafı.

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Xbox One Onesie kıyafetinden sonra modaya yatırım yapmaya devam eden teknoloji devi Microsoft, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Windows 95 süveteri hazırladığını belirtti.

Resmi hesaptan yapılan paylaşım şöyle:

  • “En son Windows 95 ‘softwear’ karşınızda. Çirkin Windows süveterini almak ister misiniz? Sizden gelen DM’leri bekliyoruz; çünkü bize mesaj gönderen bazı şanslı kişilere bunlardan vereceğiz.”

Kazağın tasarımının gerçekten çok çirkin olduğu konusunda sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu Microsoftla aynı fikirde. Sınırlı sayıda üretilen ve Microsoft tarafından üretildiği için koleksiyonlar için güzel bir parça olabilecek Windows 95 kazağını alabilmek için firmaya mesaj atmanız yeterli.

Microsoft’un sosyal medya ekibini ikna edebilirseniz, binlerce kişi arasından bu kazağı kazanan şanslı kişi siz olabilirsiniz.

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