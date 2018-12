Microsoft'tan ilginç Windows 95 sürprizi

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Xbox One Onesie kıyafetinden sonra modaya yatırım yapmaya devam eden teknoloji devi Microsoft, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Windows 95 süveteri hazırladığını belirtti.

Resmi hesaptan yapılan paylaşım şöyle:

“En son Windows 95 ‘softwear’ karşınızda. Çirkin Windows süveterini almak ister misiniz? Sizden gelen DM’leri bekliyoruz; çünkü bize mesaj gönderen bazı şanslı kişilere bunlardan vereceğiz.”

Introducing the latest #Windows95 custom "softwear."😉 Wish you could rock the #WindowsUglySweater? 👀 your DMs, because we're giving a few lucky fans one of their very own. pic.twitter.com/84kQLtYsF2 — Windows (@Windows) 13 Aralık 2018

Kazağın tasarımının gerçekten çok çirkin olduğu konusunda sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu Microsoftla aynı fikirde. Sınırlı sayıda üretilen ve Microsoft tarafından üretildiği için koleksiyonlar için güzel bir parça olabilecek Windows 95 kazağını alabilmek için firmaya mesaj atmanız yeterli.

Microsoft’un sosyal medya ekibini ikna edebilirseniz, binlerce kişi arasından bu kazağı kazanan şanslı kişi siz olabilirsiniz.