Teknoloji 2018in en kötü şifreleri
İNTERNET

2018'in en kötü şifreleri

Her yıl olduğu gibi 2018 yılında kullanılan en kötü şifrelerin listesi açıklandı. Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve yayınlanan şifrelerin listesine bakıldığı zaman kullanıcıların kişisel hesap güvenliğine önem vermediği açık bir şekilde görülüyor.

Yeni Şafak
Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen milyonlarca şifre arasından seçilen en kötü 10 şifrede liste çok değişmedi.
Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen milyonlarca şifre arasından seçilen en kötü 10 şifrede liste çok değişmedi.

Bu yıl da en çok kullanılan şifre beklendiği gibi ‘123456’ ve ‘password’ oldu. SplashData şirketi her yıl sızdırılan milyonlarca şifre arasından en kötü 100 şifreyi derliyor. Bu basit şifreler de her yıl listenin en tepesinde yer alıyor.

Sıralamanın alt taraflarında yeni kombinasyonların olduğu gözden kaçmadı. Listenin en üst sıralarında yer alan , ‘111111’ ve ‘sunshine’ listeye bu sene dahil olmuş.


Basit şifreler hackerların işini kolaylaştırıyor

  • SplashData CEO’su Morgan Slain, “hackerlar ünlü isimleri, pop kültürü ve spor terimlerini kullanarak birçok bilgisayara sızmayı başardı. Basit klavye kalıpları sayesinde bu kadar çok kişinin bu kolay hatırlanan kombinasyonları kullandıklarını tahmin edebiliyorlar” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl hangi şifrelerin en çok tercih edildiğini merak ediyorsanız bu linke tıklayarak yaptığımız habere göz atabilirsiniz. 2019’da internette daha güvenli hissetmek istiyorsanız karmaşık şifreler kullanmanızı öneriyoruz.

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