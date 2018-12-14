2018'in en kötü şifreleri

Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen milyonlarca şifre arasından seçilen en kötü 10 şifrede liste çok değişmedi.

Bu yıl da en çok kullanılan şifre beklendiği gibi ‘123456’ ve ‘password’ oldu. SplashData şirketi her yıl sızdırılan milyonlarca şifre arasından en kötü 100 şifreyi derliyor. Bu basit şifreler de her yıl listenin en tepesinde yer alıyor.

Sıralamanın alt taraflarında yeni kombinasyonların olduğu gözden kaçmadı. Listenin en üst sıralarında yer alan , ‘111111’ ve ‘sunshine’ listeye bu sene dahil olmuş.

Basit şifreler hackerların işini kolaylaştırıyor

SplashData CEO’su Morgan Slain, “hackerlar ünlü isimleri, pop kültürü ve spor terimlerini kullanarak birçok bilgisayara sızmayı başardı. Basit klavye kalıpları sayesinde bu kadar çok kişinin bu kolay hatırlanan kombinasyonları kullandıklarını tahmin edebiliyorlar” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl hangi şifrelerin en çok tercih edildiğini merak ediyorsanız bu linke tıklayarak yaptığımız habere göz atabilirsiniz. 2019’da internette daha güvenli hissetmek istiyorsanız karmaşık şifreler kullanmanızı öneriyoruz.