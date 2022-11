NASA Artemis 1 roketini fırlattı​

NASA, Artemis 1 roketiyle 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor.

NASA, iki başarısız denemenin ardından, mürettebat taşımak için tasarlanan Orion kapsülünü, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roket olan Artemis ile uzaya fırlattı.

NASA'nin Türkiye saatiyle 09:05 te Ay'a fırlattığı Artemis 1, 26 günlük bir görevle Ay'ın yörüngesine girip geri dönecek.

Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 REKLAM November 16, 2022

NE OLMUŞTU?

NASA 27 Eylül'de Ay’a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verilmişti.

Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında 27 Eylül'de planlanan uçuş denemesi Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle 3. kez iptal edilmişti. NASA, 26 Eylül'de Artemis için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi kasırga nedeniyle hangarlara çekeceğini duyurmuştu.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

REKLAM