Teknoloji NASA Artemis 1 roketini fırlattı
BİLİM

NASA Artemis 1 roketini fırlattı

Daha önce iki defa ertelenen NASA'nın en güçlü roketi Artemis'i uzaya gönderme girişimi bugün gerçekleşti. Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

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NASA Artemis 1 roketini fırlattı​
Artemis 1 fırlatıldı.

NASA, Artemis 1 roketiyle 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor.

NASA, iki başarısız denemenin ardından, mürettebat taşımak için tasarlanan Orion kapsülünü, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roket olan Artemis ile uzaya fırlattı.

NASA'nin Türkiye saatiyle 09:05 te Ay'a fırlattığı Artemis 1, 26 günlük bir görevle Ay'ın yörüngesine girip geri dönecek.

Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

NE OLMUŞTU?

NASA 27 Eylül'de Ay’a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verilmişti.

Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında 27 Eylül'de planlanan uçuş denemesi Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle 3. kez iptal edilmişti. NASA, 26 Eylül'de Artemis için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi kasırga nedeniyle hangarlara çekeceğini duyurmuştu.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

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