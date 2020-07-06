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Teknoloji NBA 2K21in kapağı Kobe Bryant oldu
OYUN

Kobe Bryant'ın hatırası NBA oyunuyla devam edecek

NBA 2K21'in kapağı Kobe Bryant oldu

Los Angeles Lakers'ın efsane basketçisi Kobe Bryant dünyanın en popüler NBA oyununun yeni sürümünün kapağında yer aldı. Ünlü basketbolcu bu yıl bir helikopter kazansında hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kobe Bryant'ın ikonik fotosundan çizilmiş görsel kapak olacak.
Kobe Bryant'ın ikonik fotosundan çizilmiş görsel kapak olacak.

Emekli basketbolcu Kobe Bryant bu yıl yaşadığı helikopter kazası ile hayatını kaybetmişti. Arkasında acılı sevenlerini bırakan Bryant'ın hatırası meşhur NBA oyununun yeni sürümüyle hatırlanacak.

Kapak görsellerinden biri

NBA 2K21 Kobe Bryant'ın yer aldığı kapak fotoğrafı ile çıkacak. Kapak görseli ise bir ressamın Kobe'nin en çok hatırlanan iki fotoğrafından çizdiği illüstrasyon halinde yayınlanacak.

Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
SPOR
Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA 2K21 bu olayı 'Mamba, sonsuza dek' şeklinde Twitter'dan duyurdu:

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