NBA 2K21'in kapağı Kobe Bryant oldu

Emekli basketbolcu Kobe Bryant bu yıl yaşadığı helikopter kazası ile hayatını kaybetmişti. Arkasında acılı sevenlerini bırakan Bryant'ın hatırası meşhur NBA oyununun yeni sürümüyle hatırlanacak.
NBA 2K21 Kobe Bryant'ın yer aldığı kapak fotoğrafı ile çıkacak. Kapak görseli ise bir ressamın Kobe'nin en çok hatırlanan iki fotoğrafından çizdiği illüstrasyon halinde yayınlanacak.
NBA 2K21 bu olayı 'Mamba, sonsuza dek' şeklinde Twitter'dan duyurdu:
Mamba Forever 💜💛 A closer look at the covers
We love and miss you Kobe #NBA2K21 pic.twitter.com/Jf1M5kUewx
Mamba Forever 💜💛 A closer look at the covers