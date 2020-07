NBA 2K21'in kapağı Kobe Bryant oldu

Emekli basketbolcu Kobe Bryant bu yıl yaşadığı helikopter kazası ile hayatını kaybetmişti. Arkasında acılı sevenlerini bırakan Bryant'ın hatırası meşhur NBA oyununun yeni sürümüyle hatırlanacak.

Kapak görsellerinden biri

NBA 2K21 Kobe Bryant'ın yer aldığı kapak fotoğrafı ile çıkacak. Kapak görseli ise bir ressamın Kobe'nin en çok hatırlanan iki fotoğrafından çizdiği illüstrasyon halinde yayınlanacak.

NBA 2K21 bu olayı 'Mamba, sonsuza dek' şeklinde Twitter'dan duyurdu: