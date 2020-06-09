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Teknoloji Öğrenciler Frig vadisindeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacak
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Öğrenciler Frig vadisindeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacak

Zafer Kalkınma Ajansı, İhsaniye Kaymakamlığı ve İhsaniye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan “İhsaniye Kendin Yap Atölyesi” öğrencilere eğitim verecek. Eğitim atölyesi İhsaniye Atatürk Ortaokulu Okulu ve Gazlıgöl Ortaokulu olmak üzere 2 okulda eğitim vermeye başladı. Eğitim alan öğretmen ve öğrenciler tarafından Frig vadisinde buluna eserler 3 boyutlu olarak tasarlanacak.

Haber Merkezi İHA
Öğrenciler kodlama yapıyor.
Öğrenciler kodlama yapıyor.


“İlimizdeki teknolojik imkanları en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

Proje koordinatörü Sebahattin Kılıçarslan, eylül ayında çalışmalara başlayacaklarını belirterek,

  • “Covid-19 süreci geçtikten sonra okulların açılmasıyla birlikte buradaki ilkokul ve ortaokul düzeyinde 7-14 yaş arası öğrencilerimize robotik kodlama eğitimi, ahşap tasarım eğitim ve 3 boyutlu modelleme eğitimleri vereceğiz. Ders dışı etkinlikleri daha iyi şekilde geçirmeleri için bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. İlimizdeki teknolojik imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için öncelikle öğretmenlerimizi eğiteceğiz. Zafer Kalkınma Ajansının bize vermiş olduğu destekle bu adımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

İHA
Öğrenciler Frig vadisini modelleyecek.

Atölyede kodlayacaklar

Frig Vadisindeki eserlerin atölyede kodlanacağını belirten Kılıçarslan “Robotik kodlama eğitimini 18 öğretmene verilirken eğitim 1 hafta sürecek ve yaklaşık olarak 50 saatlik bir eğitim olacak. Ahşap tasarım eğitimi ise 2 buçuk gün sürecek. Bölgemiz de önemli bir yer tutan Frig Vadisindeki eserlerimizi buradaki robot ve ahşap materyallerle birleştirmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda da 3 boyutlu tasarımlarını da yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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