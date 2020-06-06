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Teknoloji Evde izole yaşam herkesi youtuber yaptı Tripod, ışık ve fon perde satışında rekor artış
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Evde izole yaşam herkesi youtuber yaptı: Tripod, ışık ve fon perde satışında rekor artış

İzmir'de, Türkiye genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlar, vakit geçirmek için sosyal medya kullanımını artırdı. Bu süreçte fotoğraf ve video çekip, içerik üreten vatandaşların ilgi göstermesi nedeniyle tripod, ışık ve perde satışları, geçen yıla göre yüzde 10 arttı.

Haber Merkezi DHA
Youtuber olmak isteyenler esnafın yüzünü güldürdü.
Youtuber olmak isteyenler esnafın yüzünü güldürdü.

  • İzmir'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eve kapanan vatandaşlar, sosyal medya kullanımını artırdı. Bu kapsamda, içerik üretmeye ve popüler olan içerikleri de denemeye başlayan vatandaşlar, kaliteli görüntü sağlamak için tripod, ışık ve perde başta olmak üzere çeşitli malzemeler alırken, teknoloji ürünleri satışında geçen yıla oranla yüzde 10 artış olduğu kaydedildi.

Satışların artmasının sebebi insanların canının sıkılması


İzmir'de, teknoloji ürünlerinin satıldığı Çankaya Mahallesi'ndeki esnaf Gani Güleç, video kameraların pahalı gelmesi nedeniyle müşterilerin daha çok cep telefonuyla çekim yaptığını belirtip, buna karşın tripod, ışık ve perdelerin bu dönemde satışlarının artığını kaydederek, "Koronavirüs sonrası bizim işlerde hareketlilik oluştu. Satışlarımızda yüzde 10 oranında bir artış var. Artmasının sebebi insanların evde canının sıkılması, bir şeyler yapmak istemeleri. Tripod, fon perdesi ve ışık gibi ürünler satılıyor" dedi.

Satışlar arttı.

Youtuber olmaya karar verdik malzeme alacağız

  • Restoran İşletmecisi Yusuf İlhan (26), pandemi sonrası evde vakit geçirmeye başladığını söyleyerek, "Canımız sıkıldı 2 aydır. Ne yapacağız diye düşündük. Arkadaşımla birlikte Youtuber olmak için yola koyulduk. Yapabileceğimize de inanıyoruz.

Başlangıç olarak ne malzeme gerekiyorsa onları öğrendik. Tripod aldık. Bize ışık, reflektör önerdiler. Onları da aldık. Başlangıç olarak bunları kullanacağız. İnsanlara faydalı olabileceğimiz şeylerin çekimini yapmayı planlıyoruz. Kısacası evde oldukça sıkıldık. 'Bir şeyler yapalım' dedim. Youtuber olmak için gerekli malzemeleri almaya geldik" dedi.

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