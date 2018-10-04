Pokemon Go en iyi oyuncusunu banladı

Branton Tan, Pokemon GO oynamadan önce de dünyanın en iyi Clash of Clans oyuncularından birisiydi.

Oynadığı Pokemon GO oyunu yüzünden 2016 yılında çalıştığı sigorta şirketinden ayrılan 29 yaşındaki Singapurlu oyuncu Brandon Tan, oyunun geliştirici firması Niantic’in Hizmet Şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabı 30 günlüğüne banlandı.

Günde ortalama 69 "Mewtwo Raid" yapmaya çalışan ve ayda 2.000+ Baskın ve %6*100 Mewtwo rekorunu kıran oyuncu, hesabının askıya alınmasından oldukça mutsuz. 30 gün sonunda tekrar hile yaparsa geliştirici firma Niantic tarafından hesabı bu kez tamamen silinecek.

İlk kez 2016'da yayınlanan bir videoda 4-5 hatta bazen aynı anda 6 iPad'de oyun oynarken görüntülenen Brandon Tan, bir saati 25 dolar ve 9 saati 200 dolar şeklindeki fiyat tarifesi ile günde 12 saat Pokemon eğitmenliği hizmet vermeye başladı.

Branton Tan, Pokemon GO oynamadan önce de dünyanın en iyi Clash of Clans oyuncularından birisiydi.