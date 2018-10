Pokemon Go en iyi oyuncusunu banladı Dünyanın en iyi Pokemon GO oyuncusu olarak kabul edilen 29 yaşındaki Brandon Tan, oyunda hile yaptığı gerekçesiyle Pokemon GO hesabı 30 günlüğüne askıya alındı.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 12:14 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, 12:20 Yeni Şafak