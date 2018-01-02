Popüler oyun HQ Trivia Android'de

İlk olarak Apple cihazlar için yayınlanan HQ Trivia oyunu Android platformu için de artık kullanılabiliyor. HQ Trivia, canlı yayında bir sunucu tarafından sorulan 12 soruyu bilmeniz halinde gerçek para ödülü dağıtan bir konsepte sahip olması nedeniyle, kısa bir sürede popüler bir uygulama haline gelmişti.

Vine ekibi tarafından geliştirilen HQ Trivia, farklı konsepti, eğlenceli arayüzü ve para ödülü sayesinde kısa bir zamanda kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Uygulamayı geliştiren ekip, Android kullanıcılarının merakla beklediği uygulama için 1 Ocak 2018 tarihini işaret etmişti. Dün Play Store’a eklenen oyunu aşağıdaki link üzerinden indirebilir ve gerçek para kazanmaya başlayabilirsiniz.

REKLAM

HQ Trivia:

https://play.google.com/store/...