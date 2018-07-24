Teknoloji Rehber Haftanın öne çıkan 5 Android uygulaması
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Rehber: Haftanın öne çıkan 5 Android uygulaması

Google Play tarafında hem ücretli hem de ücretsiz birçok farklı mobil uygulama var. Fakat bu kadar fazla uygulama olduğu için bazıları geride kalıp kaybolabiliyor. İşte karşınızda bu sınıfta değerlendirilebilecek haftanın öne çıkan 5 Android uygulaması!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google Play'de haftanın en iyi 5 uygulaması.
Google Play'de haftanın en iyi 5 uygulaması.

Hem App Store hem de Google Play tarafında yüz binlerce farklı uygulama var. Evet; her iki uygulama mağazasında da kategorik bir sistem var. Haliyle sınıfına göre aplikasyonları kolayca bulmak ve puanlarını görmek mümkün. Ancak bazı uygulamalar bu kadar fazla seçenek arasında kolayca kaybolabiliyor. Bu yazı dizisiyle birlikte işe yarayan ama Google Play ya da App Store'da gözden kaçan uygulamalar bir araya geliyor.

1- Shop Store

Shop Store, basit bir şekilde alışveriş listeleri oluşturmayı sağlıyor.n

Shop Store, temelde alışveriş listesi oluşturmayı sağlayan bir asistan olarak görev yapıyor. Uygulama, farklı menüler sayesinde aranılan ürünleri hızlı bir şekilde bulmayı sağladığı gibi son kullanmatarihi ve fiyatlar konusunda da değerlendirme sunuyor.

Shop Store İndir (Google Play)

2- Moment - Pro Camera

Moment - Pro Camera, fotoğraf çekimi sırasında detayları kapsamlı bir şekilde görmek isteyenler için başarılı seçeneklerden biri.n

Play Store'da gözden kaçan fakat kamera konusunda başarılı olan uygulamalardan bir diğeri ise Moment - Pro Camera. Kameranın sunduğu birçok detayı elle ayarlamayı sağlayan uygulama, RAW desteği, EXIF meta veri desteği ve daha fazlasıyla fotoğrafı oluşturan temel etkenlerin büyük kısmını sunuyor. Çift tıklama kısayolları ve kullanışlı tasarımı sayesinde gerçekten pratik bir mekanizma sunan Moment - Pro Camera, 1.99 dolarlık ek seçenekler sayesinde satın alınabiliyor.

Moment - Pro Camera İndir (Google Play)

Daha fazlası için gzt.com/teknoloji sayfasını ziyaret edin.


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