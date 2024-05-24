Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sayesinde engelli kişilerin kamu kurumlarındaki istihdamı sağlanacak. 2024 EKPSS tercih tarihleri merak kazandı. EKPSS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları açıklandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS 2. tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS 2024 TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH / YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.







