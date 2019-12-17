Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması: Google'ın yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde getirmesi gerekmektedir

Rekat Kurumu'nun internet sitesinde yer açıklamada, Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google), Android işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 9 Şubat 2017'de Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

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Bu kapsamda temel olarak, Google’ın, mobil işletim sistemleri pazarında sahip olduğu tekele yakın pazar gücünü, faaliyette bulunduğu diğer pazarlarda, özellikle de internet arama hizmetleri pazarında, hakimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığı hususuna yoğunlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma sonucunda Google’ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla cihaz üreticilerine finansal destek sağladığının tespit edildiği" bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Google'a, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca idari para cezası verilmiş, ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanınmıştır. İlgili süre 6 Ağustos 2019 tarihinde sona ermiş ve aynı tarihte Google ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur. Google tarafından sunulan değişikliklerin Rekabet Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde bu değişikliklerin soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmada yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google’a 7 Kasım'dan itibaren Kanun’da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır."

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Kurumun açıklamasında, Google’ın soruşturmaya konu uygulamalar sebebiyle Avrupa Birliği (AB) ve Rusya Federasyonu nezdinde de benzer soruşturmalara konu edildiği belirtildi.

Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen sürecin Google’ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırıldığı vurgulanan açıklamada, "AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google'a 4,34 milyar avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google'dan Kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir. Gelinen noktada Google’ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir" değerlendirmesine yer verildi.