Teknoloji Googledan Türkiyeye şantaj
MOBİL

Google’dan Türkiye’ye şantaj

Google, Rekabet Kurumu’nun “haksız rekabet” dolayısıyla kestiği 93 milyon liralık ceza için Türkiye’yi tehdit etti. ABD’li şirket Gmail, YouTube, Google Play gibi servislerini yeni telefonlarda kullandırmayacağını duyurdu, ardından da “Türk yetkililerle görüşmeler devam ediyor” dedi. Henüz resmi açıklama yapılmasa da, Google’ın cezayı ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birçok ülkede rekabeti engelleyici uygulama ve anlaşmaları nedeniyle para cezası verilen Google, işine gelmeyen durumlarda hemen tehdide başvuruyor. Rekabet Kurumu’nun, Google’a haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle verdiği ceza sonrasında şirketin, cihazlardaki servis lisanslarını iptal ettiği haberleri bunun son örneği.

HUAWEI ÖRNEĞİ

Rekabet Kurulu’nun 93 milyon liralık cezasının ardından firma, 12 Aralık sonrasında satışa sunulacak Android işletim sistemine sahip cihazlarda, Google hizmetleri bulunmayacağını duyurdu. Daha önce Avrupa Birliği’nde (AB) de rekabeti ihlal gerekçesiyle cezaya çarptırılan Amerikan teknoloji devi, çözümü kullancıları bazı servislerden mahrum etmekte buluyor. Google, geçtiğimiz aylarda da ABD-Çin ticaret savaşı kapsamında Huawei’ye yaptırım kararı almıştı. Küresel şirketlerin kimi zaman yaptırım aracı olması kimi zaman da ülkeleri tehdit etmesi küresel ekonominin başlıca sorunları arasında yer alıyor.

Google Huawei'nin Android lisansını iptal etti
TEKNOLOJİ
Google Huawei'nin Android lisansını iptal etti

HEMEN TEHDİT

Peki bu cesareti nereden buluyorlar? Türkiye’deki cihazların yüzde 90’ı Android özellikli ve milyonlarca kullanıcının etkileneceği biliniyor. Hal böyle olunca, yetkili kurumlarla anlaşmak için görüşmeler sürerken, Gmail, Youtube gibi servislerin yeni telefonlarda olmayacağı haberinin duyulması hangi tarafın daha fazla işine geliyor diye sormak gerekiyor.

Kısacası, milyonlarca kullanıcının tedirgin olma ihtimalinin idari Rekabet Kurulu üzerinde baskı oluşturabileceği kozu devreye alınıyor.

‘GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR’

Bu durum, Google’ın kendi müşterilerini mağdur etmesi sonucunu da doğuruyor. Şirket açıklamasında yetkili makamlarla görüşmelerin devam ettiği duyuruldu. Rekabet Kurulu ise kararında, Google’ın 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğini gerekçe göstermişti. Kurumun verdiği karara istinaden, şirket milyonları yakından ilgilendiren bir ambargo kararı aldı. Kamuoyundaki tedirginlik havası ile sorun çözülmeye çalışıyor.

MUHTEMEL SENARYOLAR

  • *Anlaşma olana kadar Google servisleri Android cihazlarda yüklü gelmeyecek.
  • *Kullanıcıların, Google Play Store’un APK dosyasını telefonlarına indirip uygulamaları tek tek cihazlarına yüklemeleri gerekecek.
  • *Gmail ve Youtube yeni telefonlarda yer almayacak.


AB 4,3 milyar avroluk ceza kesmişti

Avrupa Birliği (AB), Google’a, reklam hizmeti AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi. AB, 2017 yılında Google’ın internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar avroluk ceza kesmişti. Birlik, 2018 yılında da Google’ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk rekor seviyede ceza kararı almıştı.

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