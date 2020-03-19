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Salgınla yarının sistemine erken geçiş

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle pek çok şirket uzaktan çalışma modeline geçiş yaptı. Çalışanların sağlığını korumak ve salgının daha fazla yayılmasını önlemek için alınan bu kararların yanı sıra çalışan verimliliği de akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Haber Merkezi İHA
Salgına karşı önlem evden çalışma
Salgına karşı önlem evden çalışma


Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı tedbirler her geçen gün sıkılaştırılıyor. Eğitime ara verilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve ortak kullanım alanlarına getirilen kısıt sonrasında işyerleriyle ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Uzmanlar tamamıyla işyerlerinin kapanması durumunda telafisi mümkün olmayan ekonomik sorunlarla karşılaşılacağını belirtirken, çalışanlar insan sağlığı için ‘uzaktan çalışma’ modeline geçmek istiyor. Sosyal izolasyonun hayati öneme sahip olduğu bugünlerde birçok şirket çalışanlarının uzaktan çalışmasına izin verirken, iş takibi ve kontrolü için farklı araçlar kullanılıyor.
"Sosyal izolasyon işlerin aksaması anlamına gelmiyor"
Salgın gibi insan ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen durumlarda çalışanların en güvenli oldukları yerlerde, yani evlerinde, olmaları gerektiğini söyleyen personel izleme ve takip yazılımı DeskGate Genel Müdürü Turan Can, "Uzmanların da sürekli olarak ifade ettiği gibi salgının yayılmaması için toplu alanlardan uzak durmamız ve kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Bu bazı sektörler için mümkün olmasa da iş tanımı gereği mobil çalışmaya uygun teknoloji, yazılım ve reklam ajanslarında çalışanlar için mümkün. Hiç olmazsa bu sektörlerde çalışanların evlerinde kalmasıyla salgının sonuçlarını minimize edebiliriz." dedi.

Evden çalışmaya geçildi

Yerli teknoloji şirketinden evden çalışanlara ücretsiz destek


Ev ortamında çalışmanın rehavete neden olacağı ve disiplinsizlik oluşturacağı konusunda yaygın bir kanının olduğunu belirten Turan Can, "Aksine evden çalışmayı alışkanlık haline getiren ve takip araçlarıyla kontrol edilen çalışanların performansında artış görülüyor. Özellikle insanların psikolojik olarak gerildiği ve salgını hayatlarının her alanında hissettikleri bu dönemde ofise gelinmesinde ısrarcı olmak performansı düşüren asıl unsur olacaktır. Bu noktada DeskGate olarak personel izleme ve aktivite takibi programlarımızı şirketlerin kullanımına açıyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz ve birçok ülkede kullanımda olan yazılımı salgına karşı bireysel önlemleri desteklemek amacıyla da ücretsiz sunuyoruz. IT Service Uzak Masaüstü ve IT Yönetimi ürünlerimiz ile istenilen yerden bilgisayarlara müdahale imkanı elde ederek lokasyon farketmeksizin işlerin devamlılığı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Salgın bu düzene geçişi hızlandırdı

"Koronavirüs salgını bittiğinde birçok alışkanlığımız değişmiş olacak"


Bu sosyal izolasyon her ne kadar can sıkıcı olarak görülse de işveren ve çalışan alışkanlıklarında olumlu yönde değişikliklere neden olacağını söyleyen Can, "İnsanların evden çalışarak da faydalı olması bazı önyargıları yıkacak. Gelişmiş ülkelerde gördüğümüz ’mekandan bağımsız çalışma’ şeklinin, ülkemizde de yaygınlaşmasını ve işverenlerin ofis giderlerini düşürmek için bu modeli desteklemesini bekliyoruz. Salgın geleceğin çalışma modeline geçmemizi 10 yıl hızlandırdı." dedi.

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