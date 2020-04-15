Teknoloji Sonyden evde kalanlara jest Ücretsiz oyunları duyurdu
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Sony'den evde kalanlara jest: Ücretsiz oyunları duyurdu

Sony'nin Play at Home girişimi yani Evde Oyna'dan sevindirici haber geldi. Play at Home projesinde iki oyuna ücret ödenmeyecek. Play at Home'un ücretsiz oyunları haberimizde.

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İki oyun ücretsiz
İki oyun ücretsiz

Koronavirüs nedeniyle bir çoğumuz Evde Kal çağrılarına uyuyor, 'hayatımızı eve sığdırıyoruz.' Hal böyle olunca, evde vakit geçirmek de kolay olmuyor. Kimimiz oyun oynayarak bu vakti değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu durum, oyun firmalarını ve oyun platformlarını da harekete geçirmiş durumda. Birçok oyun mağazası, insanlara ücretsiz oyunlar sunarak evde kalın çağrısında bulunuyor. Bu gibi bir girişimde bulunan yeni isim ise Sony.

Evde kal oynada ücretsiz oyunlar

Sony, dün yaptığı açıklama ile Play at Home (Evde Oyna) girişimi kapsamında iki oyunu ücretsiz yapacağını duyurdu. Sony'nin açıklamasına göre PlayStation 4 kullanıcıları yarın sabah saatleri itibariyle Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection oyunlarını PlayStation Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilecek. Fakat bu noktada Uncharted: The Nathan Drake Collection'a ayrı bir parantez açmak gerek.

Sony ücretsiz oyunları duyurdu.

MATRUŞKA GİBİ OYUN

Uncharted: The Nathan Drake Collection, tıpkı matruşka gibi. Zira, bu oyunun içinde Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception olmak üzere 3 oyun bulunuyor. Yani oyun içinden oyun çıkıyor.

SONY OYUNLARI NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Sony'nin iki aşamalı Play at Home girişiminin ilk ayağında yer alan ücretsiz oyunları indirmeniz için de acele etmeniz gerekecek. Mynet'in haberine göre; oyunlar 5 Mayıs gününe kadar ücretsiz olacak. Bu tarih itibariyle oyunları ücretsiz olarak indirmek mümkün olmayacak.

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