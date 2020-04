Sony'den evde kalanlara jest: Ücretsiz oyunları duyurdu Sony'nin Play at Home girişimi yani Evde Oyna'dan sevindirici haber geldi. Play at Home projesinde iki oyuna ücret ödenmeyecek. Play at Home'un ücretsiz oyunları haberimizde.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 20:36 Son Güncelleme: 15 Nisan 2020, 20:41 Diğer