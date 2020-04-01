Teknoloji GTAnın yapımcısından koronavirüs mağdurlarına büyük destek
OYUN

GTA'nın yapımcısından koronavirüs mağdurlarına büyük destek

Rockstar Games, popüler oyunları GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi modlarından elde ettiği gelirin bir kısmını koronavirüs nedeniyle mağdur olanlar için bağışlayacağını duyurdu.

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Rockstar games
Rockstar games

Rockstar Games, GTA Online ve Red Dead Online'daki oyun içi satın alımlardan elde edilen gelirin %5'ini COVID-19 mağdurları için bağışlayacağını duyurdu. Rockstar'ın yapacağı bağış, her iki oyunda da 1 Nisan ile Mayıs sonu arasında yapılan tüm satın alımlarda geçerli olacak.

Rockstar Games'in bu girişimi, stüdyolarının yer aldığı Kuzey Amerika, İngiltere ve Hindistan gibi ülke ve bölgelerde geçerli olacak. Şirket, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Küçük işletmeler kapılarını kapattı ve hükümetler tarafından sağlanan desteğe güvenen topluluklar mücadele veriyor. Önümüzdeki yol zorlu ve biz de elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz." dedi.

rockstar games

Geliştirici, GTA Online ve Red Dead Online'dan elde edeceği gelirleri, koronavirüsün etkileriyle mücadele eden işletmelere doğrudan dağıtacak. Ayrıca krizden etkilenen insanlara yardım eden organizasyonlara da bağış yapacak.

Webtekno'nun haberine göre; Rockstar'ın oyunlarının dünya çapındaki popülerliği göz önüne alındığında, şirketin oldukça yüklü bir bağış yapılacağı öngörülüyor. GTA 5, şubat ayı itibarıyla 120 milyon satış barajını aştı. Red Dead Redemption ise 29 milyon satışa ulaştı. İki oyunun da çevrimiçi modunu oynayan kitle sürekli büyüyor.

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